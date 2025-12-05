به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، "سید نورالله افشار " در خطبه دوم نمازجمعه این شهرستان، اظهارداشت: شایسته سفر پزشکیان به استان کهگیلویه و بویراحمد این بود که اگر رئیس جمهور محدودیت داشت و یا امکان سفر شهرستانی نداشت وزرای مربوطه و یا معاونین در شهرستان‌های این استان حضور پیدا می کردند و مشکلات را از نزدیک می دیدند و لمس می کردند.

وی با بیان اینکه سفر معاونین و وزرای دولت به شهرستان‌ها کمک می‌کند که دولت و ملت به هم نزدیک شود، خاطرنشان کرد: به طور حتم بسیاری از مسائل و تنگناها در گزارش های اداری و پشت میزهای مدیریتی بدرستی منعکس نمی شود.

امام جمعه شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید براینکه سفر معاونین و وزرای دولت به شهرستان‌ها باعث می شود که مسوولان ملی از نزدیک و مستقیم، زندگی مردم را ببینند، تصریح کرد: آنان همچنین بهتر می توانند طرح ها، پروژه‌ها و چالش های محلی را از نزدیک ببینند و درک بهتری از واقعیت ها برای شان ایجاد شود.

افشار گفت: این سفرها فرصتی برای ارزیابی میزان پیشرفت و کیفیت اجرای برنامه های دولت در مناطق مختلف و رفع موانع احتمالی است و حضور وزرا و معاونین قطعا کمک به این امر می کند.

وی افزود: امید است با نکاتی که در جلسات بیان شد بخشی از مشکلات شهرستان چُرام حل شود.

