خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه چُرام در کهگیلویه و بویراحمد:

بهتر بود معاونین یا وزرای دولت به شهرستان‌ها سفر می‌کردند

بهتر بود معاونین یا وزرای دولت به شهرستان‌ها سفر می‌کردند
کد خبر : 1723163
لینک کوتاه کپی شد.

امام جمعه شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از دغدغه مندی پزشکیان در سفر به یاسوج مرکز این استان، گفت: بهتر بود معاونین یا وزرای دولت چهاردهم در سفر رئیس‌جمهور در شهرستان‌های این استان حضور پیدا می کردند.

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، "سید نورالله افشار " در خطبه دوم نمازجمعه این شهرستان، اظهارداشت: شایسته سفر پزشکیان به استان کهگیلویه و بویراحمد این بود که اگر رئیس جمهور محدودیت داشت و یا امکان سفر شهرستانی نداشت وزرای مربوطه و یا معاونین در شهرستان‌های این استان حضور پیدا می کردند و مشکلات را از نزدیک می دیدند و  لمس می کردند.

وی با بیان اینکه  سفر معاونین و وزرای دولت به شهرستان‌ها کمک می‌کند که دولت و ملت به هم نزدیک شود، خاطرنشان کرد:  به طور حتم بسیاری از مسائل و تنگناها در گزارش های اداری و پشت میزهای مدیریتی بدرستی منعکس نمی شود. 

امام جمعه شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید براینکه سفر معاونین و وزرای دولت به شهرستان‌ها باعث می شود که مسوولان ملی از نزدیک و مستقیم، زندگی مردم را ببینند، تصریح کرد: آنان همچنین بهتر می توانند طرح ها، پروژه‌ها و چالش های محلی را از نزدیک ببینند و درک بهتری از واقعیت ها برای شان ایجاد شود.

افشار گفت:  این سفرها فرصتی برای ارزیابی میزان پیشرفت و کیفیت اجرای برنامه های دولت در مناطق مختلف و رفع موانع احتمالی است و حضور وزرا و معاونین قطعا کمک به این امر می کند.

وی افزود: امید است با نکاتی که در جلسات بیان شد بخشی از مشکلات شهرستان چُرام حل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی