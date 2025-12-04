3 کشته و 9 مصدوم در پی وقوع 2 حادثه در شهرستان بوشهر
فرماندار شهرستان بوشهر گفت: در پی وقوع 2 حادثه جداگانه در شهر بوشهر و روستای کرهبند از توابع این شهرستان، 3 نفر جان خود را از دست دادند و ۹ نفر نیز مصدوم شدند. علت وقوع این 2 حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است و نتایج پس از جمعبندی اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، محمد مظفری افزود: حادثه نخست در محله دواس شهر بوشهر بر اثر انفجار گاز در منزلی مسکونی رخ داد که در این سانحه 7 نفر توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل و ۲ نفر نیز به دلیل مصدومیت سطحی با مراجعه شخصی تحت درمان قرار گرفتند.
وی به وقوع حادثه دوم در یکی از روستاهای تابعه شهرستان بوشهر اشاره کرده و ادامه داد: دومین حادثه یک فقره سانحه آتشسوزی بود که در یک تعمیرگاه در روستای کرهبند از توابع این شهرستان به وقوع پیسوت. در این حادثه آتشسوزی 3 نفر در دم جان باختند.