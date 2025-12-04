دختر ۲۴ ساله اتباع توسط ناپدری اش به قتل رسید

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ حکمت الله شجاعی با اشاره به پرونده قتل دختر جوان افغان، اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده اعلام مفقودی یک دختر ۲۴ ساله به پلیس آگاهی شهرستان چهارباغ، تیمی ویژه از کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی شهرستان مسئولیت پرونده را بر عهده گرفتند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه ماموران از اطرافیان فرد فقدانی مشخص شد که او اختلافات زیادی با ناپدری‌اش داشته که با هماهنگ قضایی ناپدری او برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی انتقال و در بازجویی شکل گرفته با توجه رفتار و گفتار مشکوک از سوی او، ماموران با روش‌های ویژه پلیسی و بازجوی تخصصی از وی، در نهایت راز قتل هولناک دختر گمشده را کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: متهم در بازجویی‌های شکل گرفته اعتراف کرد که به دلیل رفتارهای فرزندخوانده‌اش با او مشکل داشته و در روز حادثه آن ها با یکدیگر جر و بحث می‌کنند و او به دلیل عصبانیت نامبرده را خفه و جسدش را در بیابان های اطراف چهارباغ رها کرده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار روانه زندان شد.

سرهنگ شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: کنترل خشم و استفاده از تکنیک‌های روانشناسی می‌تواند از وقوع جنایات این چنین و یک عمر پشیمانی پیشگیری کند.

