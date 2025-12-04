خبرگزاری کار ایران
کلاهبرداری ۶۰ میلیاردی با وعده گرفتن رضایت از شکات

فرمانده انتظامی استان گفت: شخصی که با جعل عنوان کارمند وزارت کشور اقدام به ۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از دو خانواده با وعده گرفتن رضایت از شکات آنها نموده بود، توسط پلیس آگاهی شهرستان چهارباغ شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند با اعلام خبر دستگیری کلاهبردار با وعده گرفتن رضایت شاکی، اظهار کرد: در پی ارجاع دو پرونده کلاهبرداری و جعل عنوان به پلیس آگاهی شهرستان چهارباغ، بررسی تخصصی موضوع در دستورکار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی اولیه ماموران حکایت از این داشت که متهم این پرونده با جعل عنوان کارمند وزارت کشور اقدام به دریافت ۶۰ میلیارد ریال از شاکیان برای گرفتن رضایت از شکات آنها داشته و متواری شده بود.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی کارآگاهان رد متهم مورد نظر را در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و با هدایت او به استان البرز در عملیاتی غافلگیرانه نام برده را دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اعتراف متهم به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از شکات، گفت: پس از تکمیل پرونده متهم به همراه سه نفر دیگر از همدستانش که دستگیر شده بودند برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار هداوند در پایان خاطرنشان کرد: افراد سودجو با شناسایی سوژه های خود از بین افراد کم سواد  و سوء استفاده از مشکلات آنها اقدام به کلاهبرداری از آنها می‌کند که عموم مردم بایستی بدانند که هیچ شخصی با هر سمت و مقامی امکان انجام امور غیرقانونی را ندارد.

انتهای پیام/
