به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی، در کارگاه تخصصی اجرای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان خواربار جهانی (فائو) اعلام کرد: احیای دریاچه ارومیه موضوعی با اهمیت ملی و فراملی است و دولت، نهادهای علمی و سازمان‌های بین‌المللی با اراده جدی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این مسیر را دنبال می‌کنند.

وی افزود: حفاظت از محیط زیست پیرامونی دریاچه ارومیه برای دولت، مردم منطقه و همه دستگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و رئیس‌جمهوری و معاون اول نیز پیگیری مستمر و حساسیت خاصی نسبت به این موضوع دارند.

رحمانی تأکید کرد: تمامی راهکارهای احیای این زیست‌بوم ارزشمند باید به‌صورت ترکیبی و هماهنگ پیش برود و مدیریت مصرف آب به‌عنوان یکی از اولویت‌ها با سایر عوامل اثرگذار همزمان اجرا شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش بخش کشاورزی به‌عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده آب، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، فناوری‌های هوشمند و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان هوش مصنوعی را از اولویت‌های ستاد احیا عنوان کرد.

وی همچنین به توان علمی دانشگاه ارومیه اشاره و از مشارکت فعال اساتید و پژوهشگران این دانشگاه در برنامه‌های ستاد احیای دریاچه و همایش‌های علمی مرتبط تقدیر کرد.

رحمانی از آغاز برنامه‌های مشترک با فائو خبر داد و گفت:مجموعه‌ای از پروژه‌های مدیریت آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال اجراست و امکان بهره‌گیری از نتایج طرح‌های دانشگاهی وجود دارد.

وی بر ضرورت مشارکت فعال جهاد کشاورزی، محیط‌زیست و دانشگاه‌ها و همچنین کشاورزان در بخش اجتماعی تأکید کرد و افزود:برنامه‌های معیشتی جایگزین برای کاهش مصرف آب به‌تدریج نتایج خود را نشان خواهد داد.

استاندار با اشاره به توجه جهانی به احیای دریاچه ارومیه، گفت:فائو، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و دولت ژاپن آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده‌اند و این نشان‌دهنده اهمیت بین‌المللی این مسأله است.

وی همچنین تأکید کرد:کمک‌های مالی بین‌المللی نباید سیاسی‌سازی شود و اراده جهانی برای حل مشکل، نکته اصلی است.

رحمانی افزود:ستاد احیای دریاچه ارومیه از نظر فنی آماده اجرای طرح‌هاست و تنها چالش موجود منابع مالی است که رئیس‌جمهوری وعده رفع آن را داده است و ظرفیت خیرین و شرکت‌های خصوصی نیز در این مسیر فعال شده‌اند.

وی در پایان اظهار کرد:نگاه ما به آینده مثبت است و دانشگاه ارومیه به‌عنوان سرمایه علمی عظیم، نقش مهمی در احیای دریاچه ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/