ثبت آلودگی هوا در ۹ شهر خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۱:۰۰ امروز پنجشنبه ۱۳ آذر، شاخص کیفیت هوا براساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه سوسنگرد ۱۵۵، آبادان ۱۶۶ و خرمشهر ۱۶۱ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

همچنین هوای اهواز، ملاثانی، کارون، شوشتر، ماهشهر و شادگان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

