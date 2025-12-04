خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پلمب دو واحد شیرینی‌پزی متخلف در اهواز

پلمب دو واحد شیرینی‌پزی متخلف در اهواز
کد خبر : 1722853
لینک کوتاه کپی شد.

معاون دادستان مرکز خوزستان گفت: یک کارگاه زیرزمینی و یک واحد شیرینی‌پزی متخلف در اهواز به دلیل تهدید سلامت عمومی پلمب و مالک یکی از آن‌ها بازداشت شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی بیرانوند بیان کرد: در راستای اجرای برنامه‌های کارگروه قضایی و حقوقی برای مقابله با اصناف غیر بهداشتی، تیمی متشکل از نماینده دادستان مرکز استان، کارشناسان بهداشت، اصناف، اداره صمت، تعزیرات حکومتی، اماکن و جهاد کشاورزی از ۲ واحد تولیدی بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدیدها، یک کارگاه زیرزمینی شیرینی‌پزی که بدون مجوز و با شرایطی به‌ شدت غیربهداشتی فعالیت می‌کرد شناسایی و پلمب شد.

معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان گفت: وضعیت این کارگاه به اندازه‌ای نامناسب بود که تهدید مستقیم برای سلامت مصرف‌کنندگان محسوب می‌شد و به همین دلیل مالک آن با دستور قضایی بازداشت شد.

وی ادامه داد: در یک واحد شیرینی‌پزی دیگر نیز چندین تخلف بهداشتی شامل نگهداری نامناسب مواد اولیه و استفاده از تجهیزات آلوده مشاهده شد که با تصمیم نهادهای نظارتی، این واحد نیز بلافاصله تعطیل شد.

بیرانوند تصریح کرد: این اقدامات پیام روشنی برای واحدهای صنفی دارد، رعایت اصول بهداشتی الزامی است و دستگاه قضایی با هرگونه بی‌توجهی در این زمینه برخورد قاطع خواهد کرد.

وی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز یا تخلف بهداشتی، موضوع را به مراجع نظارتی و دستگاه قضایی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

برنامه‌های کارگروه قضایی و حقوقی برای مقابله با اصناف غیر بهداشتی، تیمی متشکل از نماینده دادستان مرکز استان، کارشناسان بهداشت، اصناف، اداره صمت،تعزیرات حکومتی، اماکن و جهاد کشاورزی از ۲واحد تولیدی بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدیدها، یک کارگاه زیرزمینی شیرینی‌پزی که بدون مجوز و با شرایطی به‌ شدت غیربهداشتی فعالیت می‌کرد شناسایی و پلمب شد.

معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان گفت: وضعیت این کارگاه به اندازه‌ای نامناسب بود که تهدید مستقیم برای سلامت مصرف‌کنندگان محسوب می‌شد و به همین دلیل مالک آن با دستور قضایی بازداشت شد.

وی ادامه داد: در یک واحد شیرینی‌پزی دیگر نیز چندین تخلف بهداشتی شامل نگهداری نامناسب مواد اولیه و استفاده از تجهیزات آلوده مشاهده شد که با تصمیم نهادهای نظارتی، این واحد نیز بلافاصله تعطیل شد.

بیرانوند تصریح کرد: این اقدامات پیام روشنی برای واحدهای صنفی دارد، رعایت اصول بهداشتی الزامی است و دستگاه قضایی با هرگونه بی‌توجهی در این زمینه برخورد قاطع خواهد کرد.

وی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز یا تخلف بهداشتی، موضوع را به مراجع نظارتی و دستگاه قضایی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی