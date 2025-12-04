به گزارش ایلنا از خوزستان، علی بیرانوند بیان کرد: در راستای اجرای برنامه‌های کارگروه قضایی و حقوقی برای مقابله با اصناف غیر بهداشتی، تیمی متشکل از نماینده دادستان مرکز استان، کارشناسان بهداشت، اصناف، اداره صمت، تعزیرات حکومتی، اماکن و جهاد کشاورزی از ۲ واحد تولیدی بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدیدها، یک کارگاه زیرزمینی شیرینی‌پزی که بدون مجوز و با شرایطی به‌ شدت غیربهداشتی فعالیت می‌کرد شناسایی و پلمب شد.

معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان گفت: وضعیت این کارگاه به اندازه‌ای نامناسب بود که تهدید مستقیم برای سلامت مصرف‌کنندگان محسوب می‌شد و به همین دلیل مالک آن با دستور قضایی بازداشت شد.

وی ادامه داد: در یک واحد شیرینی‌پزی دیگر نیز چندین تخلف بهداشتی شامل نگهداری نامناسب مواد اولیه و استفاده از تجهیزات آلوده مشاهده شد که با تصمیم نهادهای نظارتی، این واحد نیز بلافاصله تعطیل شد.

بیرانوند تصریح کرد: این اقدامات پیام روشنی برای واحدهای صنفی دارد، رعایت اصول بهداشتی الزامی است و دستگاه قضایی با هرگونه بی‌توجهی در این زمینه برخورد قاطع خواهد کرد.

وی در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز یا تخلف بهداشتی، موضوع را به مراجع نظارتی و دستگاه قضایی اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

