جهش صنعتی گچساران با اشتغال شش هزار نفر

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، در سفر یک روزه مسعود پزشکیان به یاسوج، سه تفاهم‌نامه پروژه بزرگ صنعتی در شهرستان گچساران، امضاء و عملیات اجرایی آنها کلید خورد.

طرح اول، شامل احداث مجتمع تولید انواع شیشه توسط شرکت شیشه گچساران با مشارکت بانک سپه است که ۱۸۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی دارد و پیش‌بینی می‌شود حدود سه هزار و ۸۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. زمان اجرای این پروژه سه سال اعلام شده است.

طرح دوم، احداث پالایشگاه دست‌دوم با ظرفیت ۱۱۰ هزار بشکه در روز توسط شرکت پالایش نفت اصفهان است که با سرمایه‌گذاری حدود ۲ میلیارد دلار، زمینه اشتغال ۲ هزار نفر را فراهم می‌کند.

سومین پروژه نیز ساخت واحد تولید لوله‌های بدون درز توسط گروه توسعه صنایع و معادن سیلک است که با ۳ هزار میلیارد تومان و ۲۴۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری، حدود ۱۸۰ شغل مستقیم پایدار ایجاد خواهد کرد.

برآورد می‌شود اجرای کامل این سه طرح در بازه سه تا چهار سال آینده، بیش از شش هزار نفر فرصت شغلی در استان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد کند.

در این مراسم، از بانک سپه و بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه‌های ملی تقدیر شد.

