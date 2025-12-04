استاندار لرستان:
زائران حج عمره از فرودگاه خرم آباد اعزام می شوند
استاندار لرستان گفت: پیگیریها برای انجام پرواز سفر عمره در فرودگاه خرمآباد به نتیجه رسیده و زائران عمره برای نخستین بار از این فرودگاه عازم سرزمین وحی خواهند شد.
به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز پنجشنبه سیزدهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: برقراری این پرواز یکی از مطالبات به حق مردم لرستان بوده که پس از برقراری پروازهای حج تمتع در دستور کار مجموعه مدیریتی استان قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای فرودگاه شهدای خرم آباد و توجه ویژه به خواسته هم استانیها پس از پیگیریهای ویژه، امکان برقراری پروازهای سفر عمره فراهم گردید و ساعت ۸ صبح روز جمعه چهاردهم آذرماه ۱۴۰۴ شاهد اولین پرواز حجاج از فرودگاه شهدای خرم آباد خواهیم بود تا یکی از خواستههای مردم استان محقق شود.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از همکاریهای مجمع نمایندگان استان و به ویژه هادی هاشمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی، برقراری این پرواز را گامی در جهت تحقق وعدههای مردمی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای فرودگاه خرم آباد و تلاش در راستای بین المللی کردن این فرودگاه عنوان کرد.
شاهرخی گفت: مقرر شداز ماه آینده این پروازها هر ماه یکبار در قالب ۲ کاروان ۲۳۰ نفره انجام شود.