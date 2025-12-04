هفت میلیون میلیارد پروژه نیمه کاره تحویل دولت چهاردهم شده است

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، مسعود پزشکیان امروز پنجشنبه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۴، در پانزدهمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی به یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد در نشست با فعالان فرهنگی و اجتماعی این استان، با تاکید بر ضرورت وحدت و انسجام و پرهیز از اختلاف و تفرقه، اظهارداشت: ما با شما خُلف وعده نخواهیم کرد و هرچه متعهد شویم به آن عمل می کنیم.

وی گفت: امکان ندارد پروژه جدیدی در استان های کشور تعریف کنیم که شدنی نیست، ما به تعهدی که می دهیم پایبند هستیم، بدترین چیز این است که پیمان ببندیم و به آن عمل نکنیم

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران برای حل مشکلات استانها، خاطرنشان کرد: استانداران از اختیارات کافی و ویژه برخوردار هستند و می توانند با کمک و مشارکت مردم، نخبگان، متخصصین و فرهیختگان استان، توسعه و پیشرفت را برای منطقه خود رقم بزنند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه تا وقتی نگاه ما به بیرون و حمایت های خارجی باشد نمی توانیم کاری انجام دهیم و مشکلی حل نخواهد شد، گفت: باید با فراهم کردن بسترها و رفع موانع در داخل با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های جوانان و متخصصین کشور، مشکلات را حل کنیم و با کنار گذاشتن اختلافات و درگیری های جناحی و گروهی، برای توسعه و پیشرفت کشور دست به دست هم دهیم، در این مسیر هر کسی توان کمک دارد باید وارد میدان شود ما هم استقبال می کنیم. دولت هم کمک خواهد کرد و هیچ دخالتی در کار شما نخواهیم کرد.

وی گفت: اگر دست به دست هم دهیم می توانیم با همکاری و مشارکت جمعی، بر مشکلات و بحران ها غلبه کنیم اما اگر با هم دعوا کنیم و برای هم مشکل درست کنیم، مشکلی حل نخواهد شد.

رئیس جمهور دولت چهاردهم تاکیدکرد اگر مثل زمان جنگ تحمیلی همه مردم در صحنه باشند می توانیم با کمک هم بر مشکلات غلبه کنیم اما درصورت وجود اختلافات داخلی و اقدامات تفرقه افکنانه، دشمن هم سوء استفاده خواهد کرد.

پزشکیان با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات مربوط به ناترازی انرژی درکشور بخاطر مصرف بالا و بدمصرفی است، گفت: این مشکل با صرفه جویی و مصرف بهینه حل می شود و با ۱۰ درصد صرفه جویی می توانیم روزانه ۸۰۰ هزار بشکه ذخیره کنیم.

عامل تورم، دولت ها هستند و نباید پول چاپ کنند

وی افزود: در دولت، بودجه سال آینده را تنها با ۲ درصد رشد بسته ایم و عامل تورم خود دولت ها و بانک ها هستند و چاپ پول موجب ایجاد تورم می شود که در نهایت ضرر این تورم در جیب مردم خود را نشان خواهد داد.

رئیس جمهور در خصوص اختصاص بودجه به استانها برای توسعه متوازن کشور، هم یادآورشد: تلاش ما این است که سهم استانها از بودجه کشور عادلانه اختصاص یابد و با نظارت دقیق استانداران در بخش های لازم هزینه شود.

ادامه دارد.....

انتهای پیام/