فرمانده سپاه قزوین:
قزوین از آرمانهای اسلام حراست کرده است
فرمانده سپاه استان قزوین گفت: قزوین شهر دارالمؤمنین است؛ شهری که در دوران مبارزات انقلاب، دفاع مقدس و تا امروز در میدان ایستاده و گوش به فرمان امامین انقلاب از آرمانهای اسلام حراست کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار رفیعی آتانی در پانزدهمین جشنواره استانی مالکاشتر سپاه حضرت صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به نقش مردم و رزمندگان قزوین در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، از تلاشهای مجموعههای مختلف سپاه و دستگاههای اجرایی در مأموریتهای اخیر قدردانی کرد.
سردار رفیعی آتانی با اشاره به فلسفه نامگذاری جشنواره گفت: مالک اشتر همان سردار بیبدیل امیرالمؤمنین است، نام دشمن امروز تغییر کرده اما ماهیت دشمن همان است و شما نیروها، معاونتها، پایگاهها، نواحی و یگانها، مالکان اشترهای امروز امام زمان خود هستید که باید گوش به فرمان رهبری باشید چون فرمان ایشان دستور و فصلالخطاب است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی مسئول اشراف، اظهار داشت: در طول خدمتم در سپاه، قوای تخصصی را خط اتصال میان میدان نبرد و فرماندهان میدانستم ما قدردان تلاشهای شما در این حوزه حساس و اثرگذار هستیم.
سردار رفیعیآتانی یادآورشد: در نبرد 12روزه اخیر، ما 45 روز مستمر در میدان بودیم و در 153 نقطه استان عملیات داشتیم و تیپ 82 حضرت صاحبالامر(عج) نیز تحت امر قرارگاه حمزه در مأموریت اشنویه فعال بود.
وی با اشاره به قدرت اتصال سامانههای ارتباطی سپاه گفت: هیچ نقطهای در مأموریت نبود که ارتباطمان برقرار نباشد؛ حتی در مناطق کوهستانی و دوردست شبکه فعال بود.
سردار رفیعیآتانی تأکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی، ائمه جمعه، نمایندگان استان در مجلس خبرگان، استاندار، فرمانداران، خیرین و مجموعه گستردهای از مسئولان با روحیه بسیجی در کنار ما بودند.
وی افزود: 193 هزار بسیجی در مأموریتهای پشتیبانی، استقرار، جابهجایی، پراکندگی و پشتیبانی میدانی نقشآفرینی کردند.
فرمانده ارشد نظامی استان در ادامه در تشریح روند ارزیابی ردههای سپاه عنوان کرد: در اشراف، براساس کارویژههای اجرا شده از سوی ردهها امتیازبندی شده، نه براساس گزارش کاغذی بلکه عملکرد واقعی ارزیابی شده است.
وی تأکید کرد: این کارنامه، متعلق به شخص رستمعلی رفیعی نیست؛ عملکرد مشترک همه نیروها، معاونتها، پایگاهها، نواحی و یگانهاست و هر ردهای که موفق شده، حتماً نتیجه تلاش جمعی است.
وی با ذکر روایت تاریخی امام علی(ع) درباره شهادت مالک اشتر اظهارداشت: امیرالمؤمنین فرمود؛ اگر میخواهید او را به کوه تشبیه کنید، بگویید کوه منفرد و مالک در میدان نبرد در مقابل دشمن به امر ولی خود، شجاعانه و قاطعانه میجنگید.
سردار رفیعیآتانی با تأکید بر الگوگیری از مالک اشتر افزود: شما مالکان اشتر امروز امام زمان خود هستید گوش به فرمان رهبری باشید. فرمان ایشان دستور و فصلالخطاب است و از همه برادران و خواهرانم قدردانی میکنم؛ بهویژه آقای محمودی در حوزه اشراف که با دقت و هوشمندی فرآیند ارزیابی را انجام داد.