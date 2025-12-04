خبرگزاری کار ایران
جشنواره اسب کاسپین در بندرانزلی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد: جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین جمعه ۱۴ آذر در منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.

به  گزارش ایلنا از بندرانزلی، صالح محمدی با اشاره به اهمیت اسب کاسپین گفت: بیستمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل نژاد کاسپین ساعت ۱۰ صبح روز جمعه، ۱۴ آذر، در مرکز اصلاح نژاد اسب کاسپین واقع در منطقه آزاد انزلی برگزار خواهد شد و نمونه‌های برجسته اسب کاسپین به نمایش گذاشته می‌شوند. 

وی افزود: هدف از برگزاری جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین، تجدید هویت این نژاد با ارزش در استان و کشور است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: اسب کاسپین یکی از نژاد‌های پایه و بین‌المللی شناخته شده است و زیستگاه طبیعی آن جنگل‌های هیرکانی محسوب می‌شود.
صالح محمدی، رونق مجدد اسب کاسپین در استان و کشور، توسعه ورزش سوارکاری برای کودکان و نوجوانان، افزایش گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه پرورش اسب کاسپین را از مهم‌ترین برنامه‌های این جشنواره دانست.

به گفته وی، این جشنواره علاوه بر جنبه زیبایی‌شناسی، بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی اسب کاسپین و توسعه صنعت سوارکاری در گیلان فراهم می‌آورد و نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و جذب گردشگر خواهد داشت.

جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در گیلان فرصتی کم‌نظیر برای تجدید هویت، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش این نژاد اصیل است و می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه گردشگری و ورزش سوارکاری استان ایفا کند.

اسب کاسپین به عنوان یکی از نژاد‌های اصیل و پایه در سطح بین‌المللی با پیشینه تاریخی بیش از یک قرن است.

 این نژاد در جنگل‌های هیرکانی و حاشیه دریای خزر پرورش یافته و به دلیل زیبایی، توانمندی و اصالت خود، همواره مورد توجه علاقه‌مندان و فعالان حوزه سوارکاری بوده است.

