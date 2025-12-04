خبرگزاری کار ایران
رفع تصرف ۶ هزار مترمربع زمین ملی در شهرستان سیاهکل

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل از پس گرفتن ۶ هزار مترمربع زمین منابع طبیعی از یک متخلف در روستای لیشک این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از سیاهکل، قوام تیمورنژاد گفت: ۶ هزار مترمربع زمین منابع طبیعی در قالب ۲ قطعه زمین در روستای لیشک در بخش مرکزی شهرستان سیاهکل از یک متصرف پس گرفته شد.

تیمورنژاد افزود: ماموران یگان حفاظت این زمین‌ها را که از سوی این متخلف که با پایه‌های چوبی و سیم خاردار غیرقانونی محصور شده بود، با اجرای ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، با حکم قضایی آزاد و همه آثار تصرف جمع آوری شد.

وی اضافه کرد: چنین زمین‌های در منطقه به قیمت بیش از ۱۵ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.

تیمورنژاد گفت: دستگاه قضایی با هرگونه تصرف زمین‌های ملی با جدیت برخورده کرده و دستگاه‌های متولی هم مکلفند نظارت‌های خود در این خصوص را افزایش دهند.

 

