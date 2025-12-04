رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت؛
غرس ۷ هزار اصله درخت در رشت/ کاشت گونههای بلندقامت و سایهگستر در اولویت قرار بگیرد
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت گفت: ۷ هزار اصله درخت در اسفندماه امسال در سطح رشت کاشته خواهد شد و انتظار میرود کاشت گونههای بلندقامت و سایهگستر در اولویت اجرای پروژه قرار گیرد.
به گزارش ایلنا از رشت، در جلسه این هفته کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت هادی رمضانی از پوستر همایش ملی استعدادهای برتر با هدف معرفی استعدادها و توانمندی جوانان در رشتههای مختلف و هدایت آنان به بازار کار رونمایی کرد.
در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی رشت که با حضور اعضای کمیسیون، مشاوران، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت برگزار شد، هادی رمضانی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با اشاره به رویکرد تثبیتشده مدیریت شهری در دوره ششم شورا، گفت: پایبندی شورا به ثبات مدیریتی، موجب انسجام و ساماندهی امور در شهرداری شده است و امروز نتایج آن در حوزههای مختلف از جمله پروژههای عمرانی، اجرای آسفالتهای گسترده، احداث روگذرها، پیگیری طرح تفصیلی شهر، رفع ابهامات حسابرسی، تحقق بودجه، امور حقوقی و پرداختهای مالی قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورا خود را نمایندگان مردم میدانند و تلاش میکنند در مسیر خدمترسانی صحیح و مؤثر گام بردارند، افزود: طبق گزارش ارائه شده از سوی سازمان سیما و منظر، ۷ هزار اصله درخت در اسفندماه امسال در سطح رشت کاشته خواهد شد و انتظار میرود کاشت گونههای بلندقامت و سایهگستر در اولویت اجرای پروژه قرار گیرد.
رمضانی کاشت درختان سایهگستر را عاملی مؤثر در ایجاد دیوارها و تونلهای سبز شهری خواند و گفت: توسعه این پوشش گیاهی علاوه بر ایجاد طراوت و زیبایی بصری، نقش مهمی در بهبود کیفیت هوای شهر دارد.
وی همچنین بر اهمیت استفاده از گیاهان بومی متناسب با اقلیم گیلان تأکید کرد و گفت این گونهها سازگاری بیشتری با شرایط طبیعی استان داشته و توسعه آنها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
این عضو شورا با اشاره به روز جهانی معلولان، بر ضرورت مناسبسازی شهری برای توانخواهان تأکید کرد و خبر داد: بازدیدی مشترک با مسئولان از سازمان بهزیستی انجام شده و هماهنگیها برای مناسبسازی یک سالن نمایش ویژه توانخواهان در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا همچنین با گرامیداشت ۱۱ آذر، سالروز شهادت میرزا کوچکخان جنگلی، اظهار کرد: نهضت جنگل هنوز آنگونه که شایسته است به جامعه معرفی نشده و نیازمند برنامهریزی و استمرار فعالیتهای فرهنگی برای معرفی ابعاد این حرکت آزادیخواهانه و چهره ملی میرزا کوچکخان هستیم.
وی نهضت جنگل را یکی از جنبشهای تأثیرگذار و وطندوستانه تاریخ ایران دانست و افزود: میرزا با ایثار جان خود عزت و اعتبار را برای گیلان و ایران به ارمغان آورد.
رمضانی همچنین ۱۳ آذر، سالروز وفات بانو امالبنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا را یادآور شد و مقام خانوادههای شاهد و ایثارگر را شایسته پاسداشت دانست.
در ادامه این نشست، همایش ملی استعدادهای برتر (سفیران جوان) رونمایی شد و رمضانی با تقدیر از کانون فرهنگی سفیر معتمد و دبیر کمیسیون فرهنگی بهعنوان برگزارکنندگان این رویداد، این برنامه را اقدامی راهبردی در جهت شناسایی و حمایت از استعدادهای جوانان عنوان کرد.
پس از ارائه گزارش عملکرد سازمان سیما و منظر توسط علیرضا حسنی، رمضانی ضمن قدردانی از فعالیتهای انجامشده، تأکید کرد: اجرای المانهای شهری مطرحشده در جلسه میتواند نقش مهمی در هویتبخشی به رشت و تقویت جریانهای فرهنگی و اجتماعی ایفا کند.
وی در پایان از شهرداری رشت خواست هرچه سریعتر برنامههای مرتبط با هفته رشت را اعلام کند و در خصوص ضرورت مرمت و زیباسازی پلها و تقاطعهای شهری از جمله پل عراق و پل دانای علی، خواستار ورود و نظارت جدی سازمان سیما و منظر بهعنوان ناظر عالی این حوزه شد.
محمدحسین عاقلمنش عضو این کمیسیون و رئیس کمیسیون گردشگری شورا، با قدردانی از گزارش و برنامههای ارائهشده توسط علیرضا حسنی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، به وجود نوعی ناهماهنگی میان ساختارهای عمرانی و فضای سبز شهر اشاره کرد و گفت: بسیاری از سازههای تقاطعهای غیرهمسطح در رشت، حس سردی و بیروحی را به شهروندان منتقل میکند.
وی با بیان اینکه طراحی سازههای شهری میتواند تلفیقی از رویکردهای طبیعتگرا و منظرپردازی باشد، افزود: استفاده از پوششهای گیاهی و عناصر سبز در کنار بتن و المانهای سخت میتواند جلوهای زیباتر، لطیفتر و اجتماعیتر به این فضاها ببخشد. عاقلمنش ابراز امیدواری کرد که این رویکرد در پروژههای آینده عمرانی شهرداری مورد توجه قرار گیرد تا پلها و تقاطعهای شهری هماهنگی بیشتری با بافت سبز رشت پیدا کنند.
این عضو شورا همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت میرزا کوچکخان جنگلی، وی را برگ زرینی در تاریخ معاصر ایران و گیلان خواند.
عاقلمنش در ادامه به مناسبت روز جهانی معلولان از بازدید اعضای شورا از سازمان بهزیستی گیلان و دیدار با مدیرکل و جمعی از هنرمندان توانخواه خبر داد و گفت: امید میرود با همکاری بهزیستی، شورا و شهرداری، ایجاد یک سالن نمایش مناسبسازیشده ویژه توانخواهان در رشت و سطح استان در دستور کار قرار گیرد.
در بخش دیگری از جلسه، علیرضا حسنی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با ارائه گزارش عملکرد چند ماه گذشته، از برنامهریزی برای ساخت چند تندیس و سردیس در نقاط مختلف شهر خبر داد. به گفته او، ساخت تندیسهای «گیلمرد» و «گیلهزن» در میدان گیل رشت، طراحی المان ویژه نجوم در ورودی رصدخانه کوشیار گیلانی و نصب سردیس آیتالله احسانبخش در خیابان آیتالله احسانبخش از جمله طرحهای در دست اجرای این سازمان است.
حسنی همچنین با بیان اینکه در سه ماهه پایانی سال به دلیل فراوانی مناسبتها؛ هفته رشت، دهه فجر، ماه مبارک رمضان و استقبال از سال نو با تراکم کار مواجه هستیم از آمادگی شهرداری برای کاشت ۷۰۰۰ اصله درخت چندساله برای افزایش سرانه فضای سبز شهری رشت خبر داد.
یاسر محجوب رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیز به بیان برنامههای این سازمان در ایام پیش رو از جمله تقدیر از ۲۵۰ مادر شهید به مناسبت روز تکریم از خانواده شهدا پرداخت.
وی ضمن تسلیت درگذشت استاد دهقان از چهرههای صاحب نام تعزیه خوانی گیلان گفت: قطعه هنرمندان آرامستان تازه آباد تکمیل ظرفیت شده و متاسفانه امکان خدمات دهی به این عزیز تازه درگذشته در این قطعه فراهم نشد و مرحوم با هزینه خانواده دهقان در قطعهای دیگر به خاک سپرده شد.
محجوب توصیه کرد: لازم است در اسرع وقت فضایی برای جانمایی قطعه ویژه هنرمندان و نام آوران در مکانی مناسب تعبیه شود.