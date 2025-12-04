افزایش مسمومیت با گاز منوکسید کربن در هشت ماهه سال جاری

به گزارش ایلنا، از مجموع ۲۶ نفر فوتی ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن در هشت ماه امسال، ۱۹ نفر مرد و مابقی زن هستند. این افزایش تلفات در حالی اتفاق افتاده است که عمده مرگ‌های ناشی از گاز منوکسید کربن معمولاً در نیمه دوم سال و به‌ویژه از ماه آذر به بعد، زمانی که هوا سردتر می‌شود و استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد، رخ می‌دهد.

اردیبهشت ماه، بیشترین تلفات

بر اساس آمارها، در هشت ماه امسال، اردیبهشت با ۷ فوتی، بیشترین تعداد مرگ‌ها را به خود اختصاص داده است. پس از آن، فروردین با ۵ فوتی، مرداد با ۴ فوتی، تیر، شهریور و مهرماه هرکدام با ۳ مورد و خرداد با یک فوتی بیشترین آمار فوتی‌ها را گزارش کرده‌اند.

آمل، بیشترین فوتی‌ها را ثبت کرد

در بین شهرستان‌های استان، آمل با ۷ فوتی، نوشهر با ۵ فوتی، تنکابن با ۴ فوتی، چالوس و رامسر هرکدام با ۲ فوتی، و شهرستان‌های بابل، بابلسر، بهشهر، نور، قائمشهر و ساری هرکدام با یک فوتی، بیشترین تعداد فوتی‌ها را گزارش کرده‌اند.

توصیه‌های ایمنی برای پیشگیری از حوادث

اداره‌کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به افزایش مسمومیت‌ها در فصل سرد از هموطنان عزیز خواسته است تا با رعایت نکات ایمنی و توصیه‌های ارائه‌شده، از وقوع حوادث تلخ و مخاطرات جانی جلوگیری کنند. به‌ویژه در زمان استفاده از وسایل گرمایشی مانند بخاری و شومینه، باید دقت شود که تمامی روزنه‌های جریان هوا در منزل و به ویژه اتاق خواب مسدود نشود. همچنین نصب آبگرمکن در حمام و روشن کردن شعله‌های اجاق‌گاز برای گرم نگه داشتن محیط داخل خانه، باید به طور جدی از آن اجتناب شود.

