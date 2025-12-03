پرسنل شبکه بهداشت شهرستان بروجن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه این حادثه موجب نگرانی و ناراحتی همکاران و مردم شهرستان بروجن شده، آمده است: با حضور سریع عوامل انتظامی و همکاری کارکنان، فرد مهاجم مهار و بازداشت شد و حال عمومی همکاران آسیب‌دیده مطلوب گزارش شده است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرده است: با قدردانی از همراهی و حمایت مردم به اطلاع می‌رساند تمهیدات لازم برای افزایش امنیت محیط کاری کارکنان شبکه بهداشت و درمان در دستور کار قرار گرفته است و از مردم و همکاران درخواست می‌شود برای باخبر شدن از واقعیت‌ها، اخبار را فقط از منابع رسمی و معتبر دانشگاه دنبال کنند.