خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرسنل شبکه بهداشت شهرستان بروجن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

پرسنل شبکه بهداشت شهرستان بروجن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
کد خبر : 1722679
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: روز چهارشنبه فردی با انگیزه و علت نامشخص با ورود غیرقانونی به ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن اقدام به درگیری و ضرب‌وشتم تعدادی از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن کرد.

به گزارش ایلنا، در بیانیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان آمده است:طبق گفته‌های فرد مهاجم، وی قصد ورود به ساختمان یکی دیگر از ادارات شهرستان را داشته و به طور اشتباهی وارد ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن شده است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه این حادثه موجب نگرانی و ناراحتی همکاران و مردم شهرستان بروجن شده، آمده است: با حضور سریع عوامل انتظامی و همکاری کارکنان، فرد مهاجم مهار و بازداشت شد و حال عمومی همکاران آسیب‌دیده مطلوب گزارش شده است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرده است: با قدردانی از همراهی و حمایت مردم به اطلاع می‌رساند تمهیدات لازم برای افزایش امنیت محیط کاری کارکنان شبکه بهداشت و درمان در دستور کار قرار گرفته است و از مردم و همکاران درخواست می‌شود برای باخبر شدن از واقعیت‌ها، اخبار را فقط از منابع رسمی و معتبر دانشگاه دنبال کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی