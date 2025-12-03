خبرگزاری کار ایران
English العربیه
مدیرکل تعاون استان مرکزی در جمع خبرنگاران:

اقدامی سرنوشت‌ساز در نظام بازنشستگی و تقویت عدالت بیمه‌ای

اقدامی سرنوشت‌ساز در نظام بازنشستگی و تقویت عدالت بیمه‌ای
لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در هئیت دولت تصویب شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از تصویب یک لایحه سرنوشت‌ساز در حوزه تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: تصویب لایحه «اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری» در هیئت دولت اقدامی سرنوشت‌ساز در مسیر اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار احمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: دولت با تصویب لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، گامی اساسی برای رفع تبعیض‌های ناروا در نظام بازنشستگی و تقویت عدالت بیمه‌ای برداشته است. موضوعی که سال‌ها دغدغه بازنشستگان بود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه جدید، اقلامی از جمله اضافه‌کار، نوبت‌کاری، حق‌التدریس غیرموظف، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و برخی مزایای رفاهی که پیش از این در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمی‌شدند، از این پس در محاسبه مزایای بازنشستگی وارد خواهند شد و سبب افزایش حقوق این قشر می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، حاصل همکاری کارشناسی میان وزارت تعاون، سازمان اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در جهت ایجاد وحدت رویه میان بیمه‌شدگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی تدوین شده است.

احمدی بر نقش محوری وزارت تعاون در طراحی و پیشبرد این لایحه تأکید داشته و تصریح کرد: این وزارتخانه به عنوان متولی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، با نگاه بلندمدت به پایداری منابع صندوق‌ها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید بازنشستگان، از ابتدا در فرایند تدوین و پیگیری تصویب لایحه حضور فعال داشته است.

وی همچنین به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و بیان داشت: اجرای این لایحه می‌تواند حقوق بازنشستگان را تا 40 درصد افزایش دهد. افزایشی که نتیجه لحاظ شدن اقلام واقعی‌تر و منصفانه‌تر در محاسبه کسور بازنشستگی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره این اصلاحات تأکید داشته و اضافه کرد: در این استان با تمامی توان در کنار دولت هستیم تا آثار مثبت این اقدام برای مردم تبیین شود. بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در اقناع افکار عمومی بسیار اثرگذار خواهد بود.

