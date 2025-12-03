به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار احمدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: دولت با تصویب لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، گامی اساسی برای رفع تبعیض‌های ناروا در نظام بازنشستگی و تقویت عدالت بیمه‌ای برداشته است. موضوعی که سال‌ها دغدغه بازنشستگان بود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه جدید، اقلامی از جمله اضافه‌کار، نوبت‌کاری، حق‌التدریس غیرموظف، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و برخی مزایای رفاهی که پیش از این در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمی‌شدند، از این پس در محاسبه مزایای بازنشستگی وارد خواهند شد و سبب افزایش حقوق این قشر می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، حاصل همکاری کارشناسی میان وزارت تعاون، سازمان اداری و استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در جهت ایجاد وحدت رویه میان بیمه‌شدگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی تدوین شده است.

احمدی بر نقش محوری وزارت تعاون در طراحی و پیشبرد این لایحه تأکید داشته و تصریح کرد: این وزارتخانه به عنوان متولی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، با نگاه بلندمدت به پایداری منابع صندوق‌ها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید بازنشستگان، از ابتدا در فرایند تدوین و پیگیری تصویب لایحه حضور فعال داشته است.

وی همچنین به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و بیان داشت: اجرای این لایحه می‌تواند حقوق بازنشستگان را تا 40 درصد افزایش دهد. افزایشی که نتیجه لحاظ شدن اقلام واقعی‌تر و منصفانه‌تر در محاسبه کسور بازنشستگی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره این اصلاحات تأکید داشته و اضافه کرد: در این استان با تمامی توان در کنار دولت هستیم تا آثار مثبت این اقدام برای مردم تبیین شود. بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در اقناع افکار عمومی بسیار اثرگذار خواهد بود.

