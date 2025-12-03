به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، «اندره وراس گیمارانس» سفیر برزیل درایران روز چهارشنبه در سفر به استان قزوین با استاندار و معاون اقتصادی و فعالان بازرگانی استان قزوین دیدار وگفتگو کرد.

سفیر برزیل در ایران همچنین در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین راههای گسترش همکاری در عرصه اقتصادی با بازرگانان استان را بررسی کرد.

در نشست سفیر برزیل در ایران با فعالان اقتصادی قزوین در خصوص شناسایی محصولات صادراتی در عرصه صنعت و کشاورزی از جمله صنایع فولادی، شیشه و کاشی و سرامیک، مواد غذایی، کشمش ، زیتون، روغن زیتون، خدمات فنی و مهندسی، ساخت مسکن، توسعه گردشگری، تهاتر کالا و واردات نهاده های کشاورزی از جمله ذرت، گوشت و برنج از برزیل تبادل نظر شد.

در این نشست ها در خصوص برپایی نمایشگاه تخصصی در برزیل ومعرفی توانمندی های صنعتی و کشاورزی قزوین ، تبادل دانشجو و همکاری در صنعت هوانوردی، اعزام وپذیر هیئت های تجاری و بازرگانی گفتگو شد.

در ادامه تفاهمنامه همکاری برای بسترسازی در توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی میان استان قزوین و ایالت سائوپائولو در برزیل توسط عامریان رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل و مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین امضا شد.

در مراسم امضای تفاهمنامه که در اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد صفی خانی معاون اقتصادی استانداری، احمدپور معاون سیاسی امنیتی استانداری، خلیلی خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مصطفی طاهرخانی مدیرکل امور اقتصادی، احد چگینی مشاور اقتصادی استانداری نیز حضور داشتند.

