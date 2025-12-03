به گزارش ایلنا، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در این مراسم که به صورت برخط حضور داست با قدردانی از تلاش کارکنان و مدیران صنعت برق فارس در دوره گرم و طولانی نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بر لزوم تمرکز بر اصول فنی، کاهش تلفات سازمانی، افزایش همگرایی، پرهیز از دخالت‌های غیرتخصصی و رسیدگی به مسائل نیروی انسانی تأکید کرد.

محمد الله‌داد با اشاره به چالش ناترازی انرژی، وضعیت خطوط و پست‌های فارس، و ضرورت اجرای پروژه‌های گذر از پیک ۱۴۰۵، خواستار توجه جدی به سیاست‌زدایی از فرایندهای تصمیم‌گیری در صنعت برق شد.

وی با اشاره به دخالت‌ها و اعمال نظرهای نابجا در موضوعات فنی صنعت برق، گفت: این صنعت بر پایه اصول تخصصی اداره می‌شود و در مواردی اختیارات لازم در اختیار مجموعه برق قرار ندارد.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، فارس را دارای رتبه اول خطوط انتقال و فوق‌توزیع و رتبه سوم پست‌ها در کشور عنوان کرد و افزود: بار سنگین بخش کشاورزی و تنوع انرژی در استان، از جمله وجود نیروگاه اتمی، پارس جنوبی و عسلویه، کار در این منطقه را دشوار کرده است.

معاون توانیر بر لزوم آرامش، تدبیر و تمرکز در مدیریت برق استان تأکید کرد و گفت: هر خط جدید بدون برنامه‌ریزی اصولی موجب ناترازی خواهد شد.

وی با انتقاد از تعیین نرخ و تعرفه‌ها یا محل احداث پست‌ها و خطوط بر اساس ملاحظات غیرتخصصی در برخی حوزه‌های انتخابیه، افزود: این تصمیمات نادرست، کل شبکه و صنعت برق را دچار چالش می‌کند و باید برنامه‌ریزی تخصصی ملاک باشد.انتخاب محل پست و خطوط باید براساس مطالعات دقیق باشد و بهره‌بردار شبکه نقشی در تعیین این موارد ندارد.

الله‌داد گفت: در صنعت برق علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی، باید آموخت در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز به‌درستی عمل کرد تا شبکه پایدار بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کاهش تلفات سازمانی، افزایش همگرایی و پرهیز از دو قطبی‌سازی در صنعت برق ضروری است و تجمع منابع انرژی و مدیریتی در نهایت به نفع شبکه خواهد بود.

الله‌داد با اشاره به پروژه‌های گذر از پیک تابستان ۱۴۰۵ در برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، خواستار توجه ویژه مدیران به اجرای دقیق این پروژه‌ها شد.

وی مسئله نیروی انسانی را نیز بسیار مهم دانست و افزود: خروج نیروهای فنی و متخصص نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست است؛ جایگزینی نیروهای تخصصی بسیار دشوار است و برخی کارکنان به دلیل شرایط بهتر در صنایع نفت، گاز، فولاد و آلومینیوم، مجموعه را ترک می‌کنند.

معاون توانیر دریافت حمایت برای تأمین مسکن کارکنان صنعت برق را از وعده‌های مهم دانست و گفت: نیروهایی که چراغ خانه‌ها را روشن نگه می‌دارند، برای خانه خود کمتر فرصت اقدام دارند. می‌توان برای بهبود وضعیت مسکن این نیروها اقدام جدی انجام داد.

وی درباره وضعیت شیراز نیز تصریح کرد: این کلان‌شهر از گذشته در سطح ولتاژ فشار متوسط دچار مشکل بوده و مطالعات مشترک میان برق منطقه‌ای فارس و توزیع شیراز انجام شده و نیازمند پیگیری جدی و تأمین منابع ملی است.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر هشدار داد که بدون حل این مشکل، هر میزان سرمایه‌گذاری نیز نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

الله‌داد با تأکید بر اینکه قبله فنی صنعت برق وزارت نیرو است، خواستار پرهیز کامل از سیاست‌زدگی شد و گفت: این صنعت به اندازه کافی استاندارد، اصول و نظام‌های تخصصی دارد و باید بر همین مبنا اداره شود.

تأکید بر مدیریت بار و ضرورت مشارکت عمومی در عبور از ناترازی برق

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر نیز در این مراسم با تشریح چالش‌های ناترازی شبکه، برنامه‌های اصلی حوزه توزیع و ضرورت مشارکت عمومی برای مدیریت مصرف، از خدمات مدیران پیشین قدردانی کرد و برای مدیران جدید صنعت برق فارس و بوشهر آرزوی توفیق داشت.

محسن ذبیحی افزود:هر دو مدیر سابق از مدیران بااخلاق، با سعه‌صدر، پای‌کار و زحمتکش صنعت برق بوده‌اند و شایسته قدردانی هستند.

وی در ادامه شرایط کشور را دشوار توصیف کرد و گفت: در حوزه نفت و انرژی نیز ناترازی میان تولید و مصرف فشار زیادی را بر مدیران صنعت برق وارد کرده و سال گذشته برای شبکه برق سالی سخت بوده است.

معاون توانیر با اشاره به تلاش مدیران در تابستان گذشته خاطرنشان کرد: چه در حوزه برق منطقه‌ای و چه در حوزه تولید، مشکلات و فشارهای زیادی وجود داشته است. در سخت‌ترین شرایط مدیران با آرامش و سعه‌صدر امور را پیگیری می‌کردند و همزمان پروژه‌ها و طرح‌های شرکت توزیع به‌طور مستمر دنبال می‌شد.

وی افزود: در حوزه درآمدی نیز وضعیت مشابه بوده و از همین رو از زحمات مدیران پیشین قدردانی می‌شود.

ذبیحی ادامه داد: امروز بار سنگین خدمتگزاری به مردم به دو تن از مدیران همین مجموعه سپرده می‌شود و هرچند با تغییر مسئولیت از دوش مدیران قبلی فشار کمتری برداشته می‌شود، اما انتظار می‌رود همچنان از دانش و تجربه آنان بهره‌برداری شود.

وی به سه برنامه مهم حوزه توزیع برای مقابله با پیک بار ۴۰۰ و ۵۰۰ اشاره کرد و گفت :مدیریت مصرف و مقابله با مصارف غیرضروری اولویت شرکت‌های توزیع است. بخشی از مصرف به‌طور واقعی قابل حذف است و حذف مصارف غیرضروری و اصلاح الگو در دستور کار قرار دارد.

وی توسعه نیروهای خورشیدی را یکی از اولویت‌های اصلی دانست و توضیح داد: مهم‌ترین برنامه امسال برای آمادگی سال آینده، توسعه نصب کنترل‌های هوشمند و هوشمندسازی سمت مصرف با هدف مدیریت ثبت مصرف است که توسط شرکت‌های توزیع اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت :هر استانی که بتواند میزان کاهش باری را که برای مدیریت بار نیاز است از طریق روش‌های نرم، اطلاع‌رسانی و مشارکت مردمی محقق کند، در سال آینده از برنامه‌های مدیریت بار خارج خواهد شد؛ توافقی که به گفته او نیازمند عزم جدی، همراهی و مشارکت عمومی است.

وی افزود: در کشور این موضوع به‌راحتی قابل انجام است، مشروط بر اینکه همه بخش‌های جامعه اعم از مصرف‌کنندگان خانگی، کشاورزی، تجاری و عمومی پای کار بیایند و مشارکت داشته باشند. در حوزه کشاورزی نیزالزاماتی همچون رعایت پروانه‌ها وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

تاکید بر لزوم هم‌افزایی، رفع ناترازی و تقویت منابع انسانی در صنعت برق استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز با قدردانی از خدمات مدیران پیشین و تأکید بر اهمیت مأموریت مدیران جدید برق منطقه‌ای فارس و بوشهر و شرکت توزیع برق شیراز، بر ضرورت هم‌افزایی، رفع ناترازی شبکه، توسعه زیرساخت‌ها، توجه ویژه به منابع انسانی و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.

محمود رضایی‌کوچی تصریح کرد: مدیران پیشین همواره در خدمت مردم و در پی حل مشکلات بوده‌اند و حتی در روزهای پایانی مسئولیت نیز با همان انگیزه و جدیت عمل کرده‌اند.

معاون استاندار با اشاره به نقش مهم برق منطقه‌ای فارس و بوشهر در سطح کشور، این شرکت را در زمره مجموعه‌های تأثیرگذار دانست و گفت: انتخاب نواب قائدی برای مدیریت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر براساس فرایند هماهنگی میان وزارت نیرو و توانیر صورت گرفته است.

رضایی‌کوچی با اشاره به شناخت عمومی نسبت به قائدی، ویژگی‌های اخلاقی او از جمله تعامل‌پذیری، اعتدال، و رویکرد فنی و تخصصی را از ویژگی‌های برجسته او دانست و افزود: وی فردی فن‌سالار و متکی بر دانش تخصصی است و تحصیلات او تا مقطع دکتری نشان‌دهنده عمق نگاه فنی اوست. انتظار می‌رود مدیر جدید برق منطقه‌ای با کار و تلاش جدی مسائل برق فارس و بوشهر را در اولویت قرار دهد.

وی با اشاره به وضعیت تولید و توزیع برق در فارس گفت : استان از لحاظ تولید وضعیت مناسبی دارد، اما در حوزه انتقال و توزیع، به‌ویژه با توجه به پراکندگی جغرافیایی، شهرک‌های صنعتی، بخش کشاورزی، مناطق سکونتی و سند آمایش استان، نیازمند توسعه شبکه و تکمیل ظرفیت‌ها است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس به برنامه‌ریزی استان برای ایجاد ١۵۰۰مگاوات نیروگاه خورشیدی اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۱۶۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و هدف‌گذاری ۵۰۰ مگاوات تا پایان سال در دستور کار است.

معاون استاندار ادامه داد: بخش توزیع برق شیراز نیز نیازمند توسعه جدی است و مدیرعامل جدید، احمدرضا خسروی، باید به این حوزه توجه ویژه داشته باشد. او مدیری باتجربه و توانمند است که از رده کارشناسی به‌تدریج تا مدیریت کلان پیش رفته و انتظار می‌رود در مسئولیت جدید نیز موفق عمل کند.

وی توصیه کرد :در هر دو بخش برق منطقه‌ای و توزیع برق، توجه به نیروی انسانی، رفع ناترازی، توسعه شبکه، تکریم ارباب‌رجوع، کاهش بوروکراسی، استفاده از فناوری‌های نو و پاسخ‌گویی دقیق به مردم باید در اولویت باشد.

رضایی‌کوچی با اشاره به ضرورت تعامل میان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع افزود: هماهنگی مستمر میان شرکت‌های برق بالادستی و پایین‌دستی ضروری است و مدیران جدید باید ارتباط موثر با توانیر، وزارت نیرو و دستگاه‌های استانی را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی در برق منطقه‌ای فارس گفت: این مجموعه از نیروهای حرفه‌ای، خبره و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تراز اول کشور برخوردار است و مدیر جدید باید از این ظرفیت با برنامه‌ریزی دقیق بهره گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین توجه جدی به معیشت و رفاه کارکنان و رسیدگی به موضوع مسکن را از اولویت‌های مهم دانست و یادآور شد: استانداری نیز در این زمینه همراه خواهد بود.

رضایی‌کوچی با اشاره به نزدیک‌شدن فصل ناترازی، ضرورت برنامه‌ریزی برای زمستان و تابستان پیش‌رو را یادآور شد و گفت استانداری با مدیریت بحران استان در زمینه آمادگی شبکه و مدیریت مصرف جلسات مستمر دارد و انتظار می‌رود بخش‌های تولید، انتقال و توزیع نیز با هماهنگی کامل عمل کنند.

گفتنی است پیش از این، یدالله حقیقی به عنوان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر و محمدرضا سلاحی به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز در این سمت‌ها فعالیت داشتند.

انتهای پیام/