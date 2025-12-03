خبرگزاری کار ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با ایلنا:

جشنواره جهانی فیلم فجر نماد قدرت و دیپلماسی فرهنگی ایران است/ برگزاری جشنواره در شیراز اهمیت ویژه‌ای برای دیپلماسی فرهنگی ایران داشت

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ارزیابی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، گفت: این رویداد اهمیت ویژه‌ای داشت و نمادی از استمرار قدرت و حضور فعال ایران در عرصه فرهنگی و هنری بود.

اسماعیل بقایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، تأکید کرد: جشنواره کمتر از شش ماه پس از یکی از مقاطع مهم تاریخی کشور برگزار شد و این امر نشان می‌دهد که ایران علی‌رغم فشارها و تحریم‌ها مسیر خود را با قوت و قدرت ادامه می‌دهد.

بقایی همچنین خاطرنشان کرد: برای اولین بار این جشنواره خارج از پایتخت برگزار شد و انتخاب شهر شیراز به عنوان میزبان، نماد تمدن، تاریخ، میراث فرهنگی و هنری ایران است.

به گفته وی، شیراز شهری است که با نام حافظ و سعدی گره خورده و برگزاری جشنواره در این شهر اهمیت ویژه‌ای برای دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: حضور تعداد قابل توجهی از کشورها و نمایش فیلم‌های متنوع از سراسر جهان، وجهه بین‌المللی این جشنواره را تقویت کرد و نشان داد که ایران توانایی برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با استانداردهای جهانی را دارد.

 

