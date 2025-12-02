خبرگزاری کار ایران
معرفی برگزیدگان جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز؛

«آنچه از تو مانده است» بهترین فیلم جشنواره شد

«آنچه از تو مانده است» بهترین فیلم جشنواره شد
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در بخش های مختلف برگزیدگان خود را شناخت و سیمرغ بلورین به برگزیدگان اهدا شد.

به گزارش ایلنا، مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف برگزار شد و آثار متنوعی از آسیا، اروپا و آفریقا در میان برندگان قرار گرفتند.

در بخش اصلی، دیپلم افتخار به فیلم «از زمین صفر» به تهیه‌کنندگی رشید مشهراوی، محصول مشترک  فلسطین، قطر، سوئیس و دانمارک اهدا شد.

 همچنین سیمرغ بهترین فیلم به «آنچه از تو مانده است» به کارگردانی شیرین دعیبس از تولید مشترک آلمان، قبرس، فلسطین، اردن، یونان، قطر و عربستان سعودی رسید.

بخش چشم‌انداز؛ دو برنده برای بهترین فیلم

در بخش «چشم‌انداز»،سیمرغ بهترین فیلم به‌طور مشترک به دو اثر تعلق گرفت:

«راند ۱۳» از تونس، به کارگردانی محمدعلی نهدی و تهیه‌کنندگی ملیک کوچباتی

دو روی پاییز» از ایران، استرالیا و کانادا، به کارگردانی روناک طاهر و تهیه‌کنندگی امیر پروین‌حسینی

همچنین سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران به «ریورستون» از سریلانکا، به کارگردانی الیت راتنایک اهدا شد.

بخش بین‌الملل؛ تقدیر از مشارکت و بهترین فیلم

در بخش بین‌الملل، سیمرغ بلورین مشارکت به فیلم «مرد آرام» به کارگردانی بهنوش صادقی رسید.

جایزه ویژه هیأت داوران این بخش نیز به فیلم «تسویه حساب» به کارگردانی محمد رشاد تعلق گرفت.

در نهایت، جایزه بهترین فیلم بخش بین‌الملل به «جایی که درناهای سفید می‌رقصند» به کارگردانی مایکل لوکاچفسکی اهدا شد.

