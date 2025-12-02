شیراز با میراث هنر و معنویت، میزبان شایسته جشنواره جهانی فیلم فجر بود

به گزارش ایلنا، سید عباس صالحی شامگاه امروز 11 آذرماه در آیین اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز حضور مهمانان خارجی، هنرمندان و دیپلمات‌ها را نشانه اعتماد جامعه فرهنگ و هنر به این شهر دانست و تأکید کرد: تجربه جشنواره امسال نمادی از معنا، همدلی، تعامل و پیوند هنر با فرهنگ ایرانی بود.

وی در این مراسم با قدردانی از حضور وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی پاکستان، مقامات فرهنگی کشورهای مختلف، دیپلمات‌ها، هنرمندان و معاونان وزارتخانه‌ها، اظهار کرد که این جلسه باشکوه حاصل همگرایی جامعه فرهنگ و هنر و تلاش گسترده برگزارکنندگان است.

صالحی گفت: برای من افتخار است که در بزرگ‌ترین رویداد سینمایی ایران، در شهری حضور دارم که نامش برای جهانیان با تمدن، هنر و معنویت گره خورده است؛ شهری که همواره دروازه‌ای برای شناخت عمیق‌تر تمدن ایران اسلامی به روی جهان بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه شیراز با حکمت سعدی، عرفان حافظ و فلسفه ملاصدرا مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و قرن‌ها میزبان اندیشه و خردورزی بوده است، افزود: حضور فراوان نوادگان پیامبر اسلام در این شهر نیز چهره‌ای معنوی و آرامش‌بخش به آن بخشیده و شیراز را به پناهگاهی برای جویندگان حقیقت تبدیل کرده است.

او با تأکید بر اینکه سینمای ایران بدون پیوند عمیق با شعر قابل تعریف نیست، گفت: از همین رو سینمای شاعرانه در جشنواره امسال جایگاهی کلیدی داشته است. به گفته صالحی، شیراز شهری است که در آن شعر نه تنها میراث، بلکه تجلی زنده هویت مردم است؛ شهری که تصویر، معنا و حکمت در آن از سرچشمه‌ای واحد جان می‌گیرند.

صالحی از دبیرخانه جشنواره برای طراحی و اجرای بخش «زیتون شکسته» به‌طور ویژه قدردانی کرد و این بخش را بازتابی از ندای بیداری انسان در جهان پرآشوب دانست.

وی تأکید کرد: صلح یک اراده تمدنی است و هنر بیش از هر زبان دیگری توان روایت و انتقال این پیام را دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، میزبانی شیراز و ایران از این رویداد هنری بین‌المللی را نتیجه دیپلماسی فرهنگی و روح مدارایی دانست که در مردم این خطه ریشه‌ای دیرینه دارد و تصریح کرد: ملت‌هایی با پیشینه فرهنگی غنی را نمی‌توان از گفت‌وگو با جهان بازداشت و فرهنگ‌های باشکوه را نمی‌شود به انزوا کشاند. از دیدگاه او، ایران و شیراز باید در سطح منطقه و جهان محور گفت‌وگوهای صلح، تعاملات فرهنگی و همکاری‌های تمدنی باشند.

صالحی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این میزبانی برای مهمانان خارجی تجربه‌ای خاطره‌انگیز از معنا، هنر و همدلی بوده باشد، تأکید کرد :جشنواره امسال بار دیگر نشان داد شیراز شهری زنده، فرهنگی و انسانی است که جهان را به صلح، آزادی و کرامت فرا می‌خواند.

