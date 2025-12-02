۱۷ نفر در ساختمان سردخانهای در فریمان دچار گازگرفتگی شدند
مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طی حادثهای در ساختمان سردخانهای واقع در محور فریمان به تربت جام ۱۷ نفر دچار گازگرفتگی با منواکسیدکربن شدند.
به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی روز سهشنبه افزود: این حادثه گازگرفتگی ساعت ۱۳ و ۲۱ دقیقه ظهر امروز رخ داد که برای امدادرسانی به مسمومان این حادثه چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.
وی عنوان کرد: پنج نفر از مسمومان توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی اورژانس به صورت سرپایی در محل درمان و ۱۲ نفر دیگر توسط آمبولانس به بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان منتقل شدند.
مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با توجه به آغاز فصل سرد و افزایش حوادث گازگرفتگی با گاز منو اکسید کربن در این ایام باید در راستای ارتقای آگاهی مردم نسبت به خطرات و آسیبهای گازگرفتگی و عوارض آن اطلاع رسانی و آگاهیبخشی لازم صورت گیرد.
علیشاهی افزود: از مهمترین علل مسمومیت با گاز منوکسید کربن استفاده از اجاق های آشپزی به عنوان وسایل گرمایشی، نشت گاز از بستها و شیلنگ بخاری اشاره کرد که بررسی استانداردهای لازم ساخت و ساز در بازدیدهای حوزه شهرداری میتواند در کاهش آمار مسمومان موثر باشد.