به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی روز سه‌شنبه افزود: این حادثه گازگرفتگی ساعت ۱۳ و ۲۱ دقیقه ظهر امروز رخ داد که برای امدادرسانی به مسمومان این حادثه چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

وی عنوان کرد: پنج نفر از مسمومان توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس به صورت سرپایی در محل درمان و ۱۲ نفر دیگر توسط آمبولانس به بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان منتقل شدند.

مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با توجه به آغاز فصل سرد و افزایش حوادث گازگرفتگی با گاز منو اکسید کربن در این ایام باید در راستای ارتقای آگاهی مردم نسبت به خطرات و آسیب‌های گازگرفتگی و عوارض آن اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی لازم صورت گیرد.

علیشاهی افزود: از مهمترین علل مسمومیت با گاز منوکسید کربن استفاده از اجاق های آشپزی به عنوان وسایل گرمایشی، نشت گاز از بست‌ها و شیلنگ بخاری اشاره کرد که بررسی استانداردهای لازم ساخت و ساز در بازدیدهای حوزه شهرداری می‌تواند در کاهش آمار مسمومان موثر باشد.