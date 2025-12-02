یزد به سوی شهر هوشمند؛ راهاندازی سامانه یکپارچه «یزدمن» برای پرداخت خرد و خدمات شهری
رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد با اشاره به اینکه سامانه یکپارچه «یزدمن»، امکان پرداخت هزینه تمامی خدمات شهری فراهم کرده گفت: این سامانه که از طریق اپلیکیشن و کارت شهروندی قابل استفاده است وگامی مهم در مسیر شهر الکترونیک به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، علیرضا سرسنگی، رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد، در جریان بازدید اصحاب رسانه از طرحهای این سازمان از طراحی سامانهای خبر داد که پرداخت خرد برای تمامی خدمات شهرداری را ممکن میکند.
وی افزود: این سامانه با هدف ایجاد شهر الکترونیک و سهولت ارائه خدمات مختلف به شهروندان طراحی شده و امکان پرداخت از حساب شهروندی برای خدماتی مانند اتوبوس، تاکسی، پارکینگ، پارکهای بازی و خدمات فرهنگی و گردشگری را فراهم میکند.
سرسنگی با اشاره به راهاندازی سامانه یکپارچه «یزدمن» تصریح کرد: «یزدمن» یک سامانه مادر است که زیرمجموعههایی از جمله حساب شهروندی، سامانه بازپس، شهر بین، دوچرخه اشتراکی، عوارض خودرو، اتومن، نامگذاری معابر، شهروند سپاری و سامانه خاکریز را شامل میشود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد، همچنین در بازدید پایانه اتوبوسرانی شهدای محراب گفت: با نصب اپلیکیشن یزدمن روی تلفن همراه یا مراجعه به ۱۴ باجه سطح شهر، شهروندان میتوانند کارت شهروندی تهیه و از خدمات مختلف بهرهمند شوند.
سرسنگی همچنین به سامانه هوشمند حملونقل عمومی «اتومن» اشاره کرد و افزود: این سامانه با هدف ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل استفاده از ناوگان حملونقل عمومی طراحی شده و امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز در این حوزه را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی پارکهای شهرداری که دارای دستگاه بازی هستند، مجهز به سیستم صدور بلیط و کاهش هزینه استفاده شدهاند و این خدمات نیز از طریق سامانه یزدمن قابل دریافت است.
رییس سازمان فاوا تاکید کرد: امنیت سامانهها نیز در اولویت قرار دارد و در حال حاضر ۱۹۷ هزار شهروند یزدی عضو سامانه یزدمن هستند که از این تعداد، ۶۵ هزار نفر در سطح دو این سامانه فعالیت دارند.
وی همچنین به شبکه فیبر نوری ۱۰۰ کیلومتری شهرداری اشاره کرد و گفت: سازمان فاوا مسئول نگهداری این شبکه است و امکاناتی مانند پلاکخوان، ثبت زمان و مکان پارک خودروها و پرداخت هزینه پارکینگ از طریق یزدمن در این شبکه عملیاتی شده است.