به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، زهرا غلامرضایی ظهر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین اظهار کرد: 27 هزار و 566 نفر معلول تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارند که 2 هزار و 540 نفر از آنها حق پرستاری دریافت می‌کند که میزان آن ماهیانه 4 میلیون و 200 هزار تومان است.

وی با اشاره به اجرای طرح غربالگری بیماری تنبلی چشم افزود: مبتلایان به تنبلی چشم را در همین شش ماه اول شناسایی کردیم و وارد فرآیند درمان کردیم. طرح غربالگری ما تا پانزدهم اسفندماه ادامه دارد و از خانواده‌هایی که کودک شش ساله دارند، می‌خواهیم برای سنجش بینایی و شنوایی به پایگاه‌های ما مراجعه کنند.

مدیرکل بهزیستی استان در ادامه به ارائه خدمات مشاوره ژنتیک اشاره کرد و گفت: اگرچه مشاوره ژنتیک برای همه گروه‌ها توصیه می‌شود، اما برای خانواده‌های دارای فرد معلول که قصد بارداری مجدد یا ازدواج فامیلی دارند، ضروری است. توصیه ما انجام مشاوره ژنتیک در سه مرحله قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری است که تا 20 درصد از معلول‌زایی پیشگیری می‌کند.

غلامرضایی با بیان اینکه شش مرکز مشاوره ژنتیک تحت نظارت بهزیستی در استان فعال است، تأکید کرد: خدمات مشاوره و آزمایش‌های ژنتیک برای جامعه هدف ما (خانواده‌های تحت پوشش) کاملاً رایگان است و برای عموم مردم نیز با توجه به دهک‌بندی و حمایت‌های مالی، هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

وی از فعالیت 40 مرکز مراقبتی و توانبخشی شامل مراکز شبانه‌روزی، روزانه، مراقبت در منزل و خانه‌های کوچک خبر داد و گفت: هدف ما در این مراکز، ارائه مراقبت‌های درمانی، آموزش، حرفه‌آموزی و در نهایت توانمندسازی و رساندن مددجو به استقلال فردی است.

مدیرکل بهزیستی قزوین با دعوت از مردم و اصحاب رسانه برای بازدید از «نمایشگاه آثار و تولیدات هنری و دستی معلولان» که در نگارخانه اداره ارشاد برپا شده، عنوان کرد: برخی از این آثار توسط معلولان با درجه‌های شدید معلولیت ذهنی یا اعصاب و روان خلق شده که دیدن آن‌ها حیرت‌آور است. بازدید شما برای این عزیزان بسیار دلگرم‌کننده است.

غلامرضایی با اشاره به اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه اضافه کرد: این برنامه برای کل جمعیت روستایی و 30 درصد جمعیت شهری با محورهای سلامت، آموزش، اشتغال، توانمندسازی و مناسب‌سازی در حال اجراست.

وی درباره کمک‌های مالی تصریح کرد: مبالغ پرداختی کافی نیست، اما به عنوان کمک معیشت، حق پرستاری برای معلول با ضایعه نخاعی و همچنین برای مراقبت خانواده‌محور نیز 4 میلیون و 200 هزار تومان است. همچنین هزینه وسایل بهداشتی ماهانه پرداخت می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان از توزیع رایگان وسایل کمک‌توانبخشی مانند ویلچر، واکر و سمعک بر اساس آئین‌نامه و نیازسنجی خبر داد و گفت: «خوشبختانه در سال جاری با تأمین اعتبار پشت‌نوبتی‌های ویلچر را به صفر رساندیم.

غلامرضایی افزود: امسال با مشارکت سپاه و خیران، دو مرحله ویلچر برقی توزیع کردیم که مرحله اول 20 دستگاه و مرحله دوم 35 دستگاه بود. در مجموع 55 ویلچر برقی به افراد خاص و شاخصی که برای تردد به کار یا تحصیل نیاز داشتند، اهدا شد. همچنین 32 ویلچر مخصوص کودکان نیز تأمین شده است.

وی با اشاره به معافیت یک‌باره انشعابات آب و برق برای معلولان تحت پوشش بهزیستی، توضیح داد: این معافیت تنها برای یک بار و با رعایت سقف مصرف تعیین‌شده امکان‌پذیر است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش درباره اشتغال معلولان ادامه داد: طی یک‌سال گذشته 111 معلول در دستگاه‌های دولتی استان از جمله بهزیستی و آموزش و پرورش استخدام شدند و آزمون استخدامی جدید برای جذب افراد دارای معلولیت نیز در حال برنامه‌ریزی است.

غلامرضایی از تخصیص تسهیلات اشتغالزایی برای 800 نفر در سال جاری خبر داد و گفت: این تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف 200 میلیون تومان به متقاضیان دارای مهارت و جواز کسب پرداخت می‌شود. تاکنون 70 درصد جامعه هدف ما از این گونه تسهیلات استفاده کرده‌اند.

