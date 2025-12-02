سه نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در شیراز بهره برداری شد

‌به گزارش ایلنا، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در این مراسم گفت: کاهش نا‌ترازی با بهره‌گیری از انرژی‌های خورشیدی از سیاست‌های مهم دولت بشمار می‌رود و در استان فارس به‌صورت ویژه در دستور کار قرار‌گرفته است.

محمود رضایی کوچی افزود: امروز سه ساختگاه ٣ مگاواتی با ظرفیت کلی ٩مگاوات به همت شرکت توزیع نیروی برق شیراز و به‌کارفرمایی ساتبا در روستای ظفرآباد شهرستان شیراز به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: براساس ابلاغ وزارت نیرو، گسترش زیرساخت‌های انرژی‌های تجدید‌پذیر و احداث نیروگاه‌های خورشیدی به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار‌گرفته و تاکنون در استان فارس ۵۵٠٠مگاوات تقاضا به ثبت رسیده که در ٨۵٠٠ هکتار اجرایی خواهد شد.

‌معاون استاندار فارس افزود: تاکنون ٢١٠٠ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ١٤٠٠ مگاوات اختصاص یافته و در مجموع ١٧۵ ساختگاه بزرگ و کوچک مقیاس هدف‌گذاری شده که ٦٨ مورد مربوط به پروژه‌های بزگ مقیاس با ظرفیت بیش از سه مگاوات و ١٠٧ نیروگاه کوچک مقیاس است.

‌رضایی کوچی با اعلام این خبر که ١٦٠مگاوات برق خورشیدی در استان فارس به بهره‌برداری رسیده است، یادآور شد: این رقم تا پایان سال به ٤٠٠مگاوات خواهد رسید.

وی با اشاره به ویژگی‌های این طرح‌های مهم دوستدار محیط‌زیست در حوزه انرژی گفت: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، گام‌های مثبتی در راستای کاهش نا‌ترازی بر می‌داریم و اهالی منطقه نیز از شبکه پایدار بهره‌مند می‌شوند.

در ادامه این مراسم، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از افتتاح سه نیروگاه ۳ مگاوواتی در منطقه ظفرآباد شهرستان شیراز خبر داد.

محمدرضا سلاحی از نگاه ویژه دولت به گسترش زیرساخت‌های انرژی‌های خورشیدی خبر داد و افزود: با بهره‌برداری از نیروگاه‌های تجدید‌پذیر شاهد کاهش نا‌ترازی به‌ویژه در ایام پیک مصرف در این منطقه خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از سرمایه‌گذاری ویژه دولت در راستای کاهش نا‌ترازی خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه در هفته دولت سال‌جاری آغاز شد و با برنامه‌ریزی‌های دقیق و منسجم طی مدت سه ماه به بهره‌برداری رسید. به همراه احداث این نیروگاه، عملیات اجرای ۵کیلوم‌تر خطوط فشار متوسط جهت اتصال به شبکه در دستور کار قرار گرفت و تمامی این موفقیت‌ها با روحیه جهادی خدمتگزاران صنعت برق محقق شده است.

‌سلاحی نوید داد: طی هفته‌های آینده ١۵مگاوات از انرژی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر که بالای ٩٠درصد پسشرفت فیزکی دارند به شبکه تزریق شود و تا پایان سال مقدار ۳۳مگاوات از پروژه‌های انرژی خورشیدی توسط ساتبا در حوزه این شرکت به بهره‌برداری برسد.‌

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در بخش دیگری از سخنانش میزان نا‌ترازی در محدوده خدماتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز را دررصورت حدف مصارف غیر ضروری؛ همراهی مشترکین با ایجاد ظرفیت‌های جدید؛ قابل کنترل خواهد بود.‌مضافا اینکه اقدامات جهادی هوشمند‌سازی شبکه در تابستان امسال به رفع نا‌ترازی کمک خواهد کرد.

‌وی با بیان اینکه پیک مصرف برق در تابستان سال ١٤٠٤ معادل ١٧٠٠مگاوات به ثبت رسیده است، بیان داشت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی، اجرای طرح‌های هوشمند‌سازی، اعمال راهکار‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی به همراه بهره‌برداری از پروژه‌های جدید گام مهمی در راستای کاهش نا‌ترازی است.

‌سلاحی در بخش پایانی سخنانش اظهار امیدواری کرد با اهتمام ویژه دولت و هم‌افزایی مشترکان با کاهش چشمگیر نا‌ترازی در پیک مصرف آینده روبرو شویم.

مجری طرح احداث ۵٠٠مگاوات نیروگاه‌های دولتی ساتبا در این مراسم از سرمایه‌گذاری ویژه دولت به‌منظور گسترش نیروگاه‌های خورشیدی در سطح کشور خبر داد.

علیرضا محمودپور ظرفیت‌های استان فارس و شهرستان شیراز را در راستای تولید زیرساخت‌های انرژی تجدید‌پذیر ارزنده توصیف کرد و بیان داشت: ١٠۵کیلووات نیروگاه‌های خورشیدی در سطح استان فارس احداث خواهد شد و مابقی در استان‌های گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، ایلام و هرمزگان به بهره‌برداری خواهد رسید.

‌وی افزود: تمامی فرآیند‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی از بخش‌های طراحی، احداث، نظارت و بهره‌برداری با‌تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی انجام شرکت توزیع برق شیراز می‌شود.

‌براساس این گزارش شایان ذکر است تعداد سه نیروگاه ٣ مگاواتی با ظرفیت کلی ٩مگاوات در مجاورت نیروگاه سیکل ترکیبی شیراز در منطقه ظفرآباد با اعتباری بالغ‌بر ٣٠٠ میلیارد تومان به‌عنوان یکی از اولین نیروگاه‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی با سرمایه‌گذاری ١٠٠ درصدی وزارت نیرو توسط شرکت توزیع نیروی برق شیراز به بهره‌برداری رسید.

‌گفتنی است در این مراسم، آیین بهره‌برداری از ٤٤۵مگاوات و عملیات اجرایی ١٧٧مگاوات در بیش از ٩٠ ساختگاه در سراسر کشور برگزار شد.

