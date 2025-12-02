۷۴ سکه تاریخی در اسدآباد همدان کشف شد/فروشنده اموال تاریخی دستگیر شد
رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اسدآباد از کشف ۷۴ سکه تاریخی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، کامران اکبریشایگان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در عملیاتی مشترک که با همکاری و تیزهوشی عوامل انتظامی شهرستان اسدآباد انجام شد، فردی که قصد فروش اموال تاریخی و فرهنگی را داشت شناسایی و دستگیر شد.
وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی متهم، تعداد ۷۴ سکه تاریخی مربوط به دورههای مختلف، چندین سنگ انگشتر و دو لوح تقلبی با نقش سرباز هخامنشی کشف و ضبط و پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
اکبریشایگان ضمن قدردانی از فرمانده انتظامی شهرستان و عوامل زیرمجموعه ایشان، این اقدام را نشانهای از وظیفهشناسی و همکاری ارزشمند نیروهای انتظامی در صیانت از میراثفرهنگی دانست.
او با تأکید بر اینکه حفاظت از آثار تاریخی تنها با همافزایی و همکاری دستگاههای مسئول، بهویژه نیروی انتظامی، امکانپذیر است، گفت: از سوی دیگر، مشارکت مردم در گزارشدهی به موقع موارد مشکوک، یکی از مؤثرترین راههای جلوگیری از قاچاق و تخریب آثار تاریخی است.
رئیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اسدآباد افزود: فرهنگسازی در حفاظت از میراثفرهنگی زمانی معنا پیدا میکند که شهروندان خود را صاحبان واقعی این میراث بدانند، نقش فعال در پاسداشت آن ایفا کرده و نسبت به آن حساسیت داشته باشند.
اکبریشایگان تصریح کرد: رسانهها، نهادهای آموزشی و دستگاههای فرهنگی در خط مقدم این آگاهیبخشی قرار دارند و هرچه شناخت جامعه بیشتر شود، احتمال مشارکت مردمی در صیانت از میراثفرهنگی نیز افزایش مییابد.