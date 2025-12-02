معاون محیطزیست کشور؛
زاگرس یکی از کانونهای مهم تنوع زیستی جهان است
عاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: زاگرس یکی از کانونهای مهم تنوع زیستی جهان است که خداوند در اختیار این سرزمین قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید ظهرابی روز سهشنبه یازدهم آذر ماه در نشست هم اندیشی مدیریت اطفای حریق جنگلهای زاگرس، با اشاره به اهمیت کمنظیر این منطقه در ذخیره ژنتیکی کشور، اظهار کرد: زاگرس یکی از کانونهای تنوع زیستی دنیاست و امروز در معرض تهدید جدی قرار داشته وسالهاست تحت فشارهای انسانی و اثرات تغییر اقلیمی بوده و آسیبهای نگرانکنندهای را تجربه میکند.
وی با اشاره به اینکه برخی کارشناسان حتی از به کار بردن عبارت «زوال زاگرس» واهمه دارند، خاطرنشان کرد: این عبارت سنگین و دردناکی است، زیرا زوال زاگرس یعنی زوال تمدن. اما باید واقعیت را ببینیم و تلاش کنیم هرچه سریعتر این ذخیره ارزشمند را از وضعیت کنونی خارج کنیم.
معاون محیط زیست کشور با بیان اینکه جلسه حاضر بر محور مدیریت آتشسوزیها متمرکز است، افزود: هدف ما این است که انتقال تجربه صورت بگیرد و بتوانیم به چهارچوبی روشن برسیم؛ اینکه چگونه از وقوع آتشسوزی پیشگیری کنیم، در صورت بروز چگونه مقابله کنیم و پس از حادثه چگونه احیا و بازسازی انجام دهیم. مناطق تحت حفاظت، نمونههای ویژهای از قلمروهای زیستی کشورند و باید برنامهای دقیق و علمی برای آنها داشته باشیم.
ظهرابی با اشاره به پیوند میان آفات، بیماریها و حریق، تصریح کرد: ورود ما به موضوع آفات و بیماریها نیز از همین نقطه آغاز شده است. پس از استقرار انصاری در سازمان و هدایتهایی که ایشان انجام دادند، در معاونت محیط طبیعی چند سیاست اصلی دنبال میشود که دو محور آن به موضوع امروز مربوط است. وقتی کنار هم قرار میگیرند، مشخص میشود برای بحرانهایی مانند آتشسوزی جنگلهای زاگرس باید از علم کمک بگیریم و تجربه جهانی را به کار ببندیم.
وی ادامه داد: این جلسه میخواهد روشن کند که از چه روشهای علمی میتوانیم به چهارچوبی برسیم که هم مردم را مشارکت بدهد و هم به حفظ تنوع زیستی کمک کند. آتشسوزی امروز یکی از تهدیدهای اصلی زیستبوم زاگرس است و مقابله با آن تنها از مسیر علم و مشارکت مردمی میگذرد.
ظهرابی نقش معاونت آموزش و دفتر مشارکتهای اجتماعی را در این فرآیند بسیار حیاتی دانست و گفت: وقتی میگوییم تمرکز بر پیشگیری است، معاونت آموزش سازمان نقشی کاملاً کلیدی دارد. حضور معاون آموزش و مدیرکل مشارکتهای اجتماعی در این جلسه نشان میدهد که قرار است پیوندی عمیق و عالمانه بین آموزش، مشارکت مردمی و اقدامات میدانی شکل بگیرد.
معاون محیط زیست کشور تصریح کرد: مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه میتواند در ایجاد یا کنترل حریق تأثیرگذار باشد. بنابراین مقابله با حریق باید مبتنی بر شناخت دقیق و تجربه میدانی باشد. ما باید بتوانیم با مشارکت فعالان اجتماعی و افراد با تجربه، به یک چهارچوب مشترک دست پیدا کنیم؛ چهارچوبی که بتواند پیشگیری، مدیریت و احیای پس از حریق را در زاگرس تقویت کند.