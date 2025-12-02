به گزارش ایلنا از البرز، مراسم معارفه جواد طاهری سرپرست اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز و تودیع نجم الدین ربانی با حضور عضو هیئت مدیره و معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول، مدیرکل حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور استان‌ها، مدیران استانی برگزار شد.

در این مراسم فرزین بهنامی فر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن تشکر از خدمات نجم‌الدین ربانی اظهار کرد: این گونه انتصاب ها از لحاظ آمار فروش و عملکردی در حوزه اموال تملیکی چه از لحاظ تعدادی و چه ریالی با تفاوت های چشمگیری همراه بوده است.

در ادامه عزت الله افضلی معاونت امور اقتصادی استان البرز با بیان اینکه اموال تملیکی به عنوان یک حلقه در گزاره اقتصادی کشور مطرح است، افزود: موضوع قاچاق کالا یک پدیده شوم اقتصادی است که بابت هزینه ای که در بخش قاچاق به صورت غیر مجاز صورت گرفته نباید سرمایه کشور از بین برود بلکه باید مدیریت شود و در بخش تولید قرار گیرد که بخش جمع آوری و فروش سهم مهمی در این فرآیند دارد و این مهم متوجه سازمان اموال تملیکی است.

وی با آرزوی موفیقت برای سرپرست جدید اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی استان، افزود: استان البرز با وجود ۴۰۰۰ واحد تولیدی و بخش خدمات و صنعت و کشاورزی، نقش لجستیکی و همچنین جاده‌های ترانزیت ریلی و مسیر عبور ۱۴ استان موجب شده در بحث قاچاق شرایط ویژه و خاصی داشته باشد .

همچنین احمد نوروزی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز در این مراسم گفت: مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه در خصوص مبارزه با قاچاق و اموال ناشی از آن تاکیدات ویژه ای داشته اند.

وی گفت: استان البرز به لحاظ موقعیت و شرایط استراتژیک همچون شهرک های صنعتی، اهمیت خاصی دارد و مدیران لایق و کارآمدی که در خط مقدم هستند به صورت جهادی وارد میدان شدند.

نوروزی افزود: یکی از ارکانی که از سوی ریاست قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته اموال تملیکی بوده است و در بازدیدی که از اموال تملیکی داشتند از تامین ساختمان اداری برای این اداره کل حمایت کردند که با حمایت های بی دریغ استاندار، مکانی به این اداره کل اختصاص یافته است.

علیرضا نورنژاد عضو هیات مدیره و معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز گفت: سازمان اموال تملیکی مسیر تحولی خود را چند سالی است شروع کرده است و این روند با شتاب بیشتری طی می‌شود تا جایی که از طرف شهید رئیسی و ریاست قوه قضاییه عنوان شد، در اموال تملیکی یک انقلاب به معنی واقعی رخ داده است و این جز با تلاش همکاران سازمان میسر نبوده است.

وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای در جهت شفافیت و فناوری در سازمان بحث سامانه یکپارچه اموال تملیکی و احصا کالا است که می‌توان با استفاده از کد رهگیری و شناسه، تعداد، ارزش کالا و محل قرارگیری آن را رهگیری کرد .

وی گفت: با وجود اینکه استان البرز جز استان هدف نبوده اما در برخی موارد از استان های هدف پیشی گرفته است ،در این استان پرونده های منقول و غیر منقولی وجود دارد که مرتبط با مفاسد اقتصادی است که به جهت حساسیت از استان های هدف مهمتر است.

در ادامه این مراسم، نجم الدین ربانی مدیرکل سابق جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی استان نیز با ارائه گزارشی گفت: خوشبختانه مدیران و مسئولان در استان البرز دغدغه اموال تملیکی داشتند و از این مورد می‌توان به بازدید های نماینده ولی فقه در استان، ریاست دادگستری و دادستان استان،استاندار و معاونین و مدیرکل اقتصاد و امور دارایی اشاره کرد.

وی گفت: در دوره تصدی در استان تعداد ۳۲۰۰ پرونده به ارزش ۱.۷ همت تعیین تکلیف شده است که رتبه ششم از لحاظ فروش و رتبه چهارم به لحاظ درآمد خالص در سازمان را در اختیار دارد.

جواد طاهری سرپرست جدید اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی البرز نیز در این مراسم افزود: اجرای سیاست های ابلاغی از سوی مدیرعامل سازمان در خصوص ساماندهی انبارها از جمله احصا و اخذ شناسه کالا و تعیین تکلیف حداکثری با تعامل حداکثری با ارگان‌های مرتبط و پیگیری و ساماندهی پرونده ها جهت رسیدگی و اخذ احکام قضایی در جهت تعیین تکلیف کالاهای مشمول تبصره ۲ ماده ۵۳ که با گذشت زمان دچار تغییرات کمی و کیفی می شود در اولویت قرار دارد و انتقال کالاهای متروکه به اداره کل اموال تملیکی استان البرز و تعیین تکلیف حداکثری آنها و رسیدگی به پرونده های غیر منقول از دیگر برنامه‌هایی است که اجرایی خواهد شد.

