به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، در روزهای اخیر گزارشی مردمی درباره وجود مقدار قابل توجهی گوشت فاسد با ظاهر غیرطبیعی در یک رستوران معروف بین‌راهی جاده کرج_چالوس به دست خبرنگار ایلنا رسیده است.

چند نفر از مسافران جاده چالوس که طی روزهای اخیر با خانواده برای صرف غذا به این رستوران مراجعه کرده‌اند، در تماس با خبرنگار ایلنا از بروز علائم مسمومیت پس از مصرف غذا خبر دادند. یکی از مسافران گفت: ما با خانواده برای ناهار رفته بودیم، اما چند ساعت بعد دچار دل‌درد، تهوع و سرگیجه شدیم و مجبور شدیم به درمانگاه مراجعه کنیم.

این مسافر ادامه داد: وقتی شنیدیم از این رستوران گوشت آلوده کشف شده، واقعاً ناراحت شدیم. چرا باید واحدی که سلامت مردم را تهدید می‌کند، همچنان باز باشد؟

شهروندان از مسئولان خواستند نظارت جدی‌تری بر رستوران‌های محور گردشگری چالوس انجام شود تا چنین اتفاقاتی دوباره تکرار نشود

کشف گوشت‌های فاقد شرایط مصرف انسانی

مقصود جعفری‌نیا، مدیر سلامت محیط و کار استان البرز در گفت‌و‌گو با ایلنا در این ارتباط، تأیید کرد که در بازدید مشترک با اداره صنعت، معدن و تجارت، گوشت‌هایی با ظاهر تغییر‌یافته و فاقد شرایط ارگانولپتیک استاندارد مشاهده و از چرخه مصرف خارج شده است.

به گفته این مسئول بهداشت استانی، طبق بازرسی انجام شده، گوشت‌ها از نظر ارگانولپتیک «غیرقابل مصرف» بوده و نیاز به آزمایشگاه نداشته است.

وی ادامه دا‌د: ظاهر گوشت کاملاً از حالت طبیعی خارج شده بود و قابلیت مصرف انسانی نداشت؛ از همین رو همکاران ما همان‌جا ورود کردند و گوشت‌ها معدوم شد.

آیا دامپزشکی باید حضور می‌داشت؟

در حالی‌که طبق اصول، اظهار نظر درباره مواد خام دامی برعهده اداره کل دامپزشکی است، بررسی‌ها نشان می‌دهد دامپزشکی در زمان کشف گوشت‌ها حضور نداشته است.

جعفری‌نیا مدیر سلامت محیط و کار استان البرز در پاسخ به پرسش ایلنا توضیح داد: دعوت‌کننده اداره صنعت و معدن بود و بسته به نوع بازدید، دعوت از دامپزشکی یا سایر دستگاه‌ها برعهده همان ارگان است. اگر موردی مشکوک باشد، همکاران ما معمولاً دامپزشکی را نیز دعوت می‌کنند؛ اما در این مورد ظاهر گوشت به حدی تغییر کرده بود که مشخص بود قابلیت مصرف ندارد.

چرا با وجود کشف گوشت غیرقابل مصرف، رستوران پلمب نشد؟

بر اساس مستندات ارائه‌شده به خبرنگار ایلنا، بازدید اولیه و مشاهده گوشت‌های غیرقابل مصرف در تاریخ ۲۷ آبان انجام شده و اخطار کتبی در اول آذر صادر شده است.

در حالی‌که موضوع از نوع «نقص بحرانی» در حوزه سلامت غذا تلقی می‌شود، جعفری‌نیا مدیر سلامت محیط و کار استان البرز، می‌گوید که این واحد صنفی تنها به‌دلیل سایر نواقص غیر بحرانی ابتدا اخطار گرفته و فرایند قانونی طی شده است.

وی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم خارج از قانون عمل کنیم. اگر نواقص بحرانی باشد همان‌جا پلمب می‌شود، اما در این مورد اقدامات مرحله‌ای انجام شد. روز دوشنبه ۱۰ آذر، پس از پایان مهلت اخطار، بازدید مجدد انجام و به دلیل رفع نشدن یک نقص، اخطار تعطیلی صادر شده است.

گفتنی است دقیقا در روز ۱۰ آذر، بعضی رسانه‌های استان البرز در پاسخ به گزارش شکایات مردمی، نسبت به عدم پلمب رستوران متخلف، واکنش نشان دادند.

پرسش درباره تأخیر: ۲۷ آبان تا ۱۰ آذر

این سؤال جدی مطرح است که چرا با وجود گوشت‌های تاریخ‌گذشته، فرایند رسیدگی بیش از یک ۱۰ روز طول کشیده و رستوران همچنان فعال مانده است؟

مدیر سلامت محیط و کار استان البرز، در پاسخ می‌گوید: طبق قانون، موارد غیر بحرانی اخطار چندروزه می‌گیرند. ما نمی‌توانیم فراتر از قانون عمل کنیم. اگر یک واحد به اخطارها بی‌توجهی کند، پلمب می‌شود و به تعزیرات معرفی خواهد شد.

جایگاه تعزیرات کجاست؟

در این پرونده، تعزیرات حکومتی هنوز ورود نکرده است.

جعفری‌نیا در ادامه این گفت‌وگو به ایلنا می‌گوید: تا زمانی که واحد صنفی رفع نقص کند و مورد بحرانی ثبت نشود، پرونده به تعزیرات ارسال نمی‌شود. اما اگر اخطارها رعایت نشود و پلمب انجام شود، تعزیرات مرجع رسیدگی خواهد بود.

نقش صنعت، اصناف و سایر دستگاه‌ها

مسئول بهداشت محیط کار البرز، توضیح می‌دهد که بازدیدهای مشترک با دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود لذا ما ۵۷ هزار واحد را رصد می‌کنیم و علاوه بر بازدیدهای سرزده، با اصناف، اماکن، گردشگری، دامپزشکی و سایر ارگان‌ها برنامه مشترک داریم. افزایش تعداد بازدیدها احتمال تخلف را کم می‌کند اما صفر نمی‌کند.

چرا تخلف‌های این‌چنینی همچنان رخ می‌دهد؟

جعفری‌نیا مسئول بهداشت محیط استان البرز معتقد است: نمی‌توان برای هر واحد یک ناظر دائم گذاشت. یک صنف سالانه هزاران ساعت فعالیت دارد اما بازدید قانونی ما چهار بار در سال است. بخشی از پیشگیری مربوط به آموزش، بخشی به بازرسی دستگاه‌های مختلف و بخش دیگر به وجدان صنفی مربوط است.

مردم چگونه گزارش دهند؟

به گفته این مسئول، سامانه ۱۹۰ مهم‌ترین مرجع دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات بهداشتی است و تا زمان تعیین تکلیف شکایت، «پیگیری برای مسئولان بهداشت اجباری» است.

جعفری‌نیا تأکید کرد: هر شهروند می‌تواند بازرس سلامت باشد. کوچک‌ترین مشاهده تخلف به ما کمک می‌کند تا رسیدگی سریع‌تری داشته باشیم.

در حالی‌که مسئول بهداشت محیط از اجرای کامل قانون سخن می‌گویند، این پرونده هنوز با دو پرسش‌ مهم روبه‌روست که چرا با وجود مشاهده گوشت‌های فاسد و غیرقابل مصرف، رستوران بیش از یک هفته فعال بوده است؟ و چه ضمانتی برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی در چنین رستوران متخلفی وجود دارد؟

پیگیری‌های ایلنا درباره این موضوع ادامه دارد.

گزارش: معصومه امین‌زاده

