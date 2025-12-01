مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی استان یزد روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری آنفولانزا در جامعه و بر اساس تصمیات اتخاذ شده، فعالیت مدارس مقطع ابتدایی این استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ماه در سطح استان غیرحضوری شده و آموزشها در بستر سامانه شاد برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی افزود: بر اساس مصوبه کمیته استانی پیشگیری از بیماریهای تنفسی با موضوع آنفلوانزا و به منظور پیشگیری از شیوع بیماری و قطع زنجیره آن، صرفاً کلاس دانشآموزان مقطع ابتدایی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ماه به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار میشود.
وی به فعالیت مدارس و پیشدبستانیها اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: پیشدبستانیها و مهدهای کودک نیز در این ۲ روز تعطیل هستند. از عموم مردم و شهروندان تقاضا میشود به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع این بیماری نسبت به رعایت دستورالعملهای بهداشتی کوشا باشند.