خسارت همه افراد آسیب دیده جبران می شود / کارها در آستانه اشرفیه هنوز به اتمام نرسیده

به گزارش ایلنا از آستانه اشرفیه، رحمت حیدری نژاد با اشاره به حادثه رخ داده در شهرستان آستانه اشرفیه در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در تاریخ سوم تیر ۱۴۰۴، شهر آستانه اشرفیه مورد اصابت موشک رژیم صهیونیستی قرار گرفت و براساس ارزیابی های انجام شده در همان ۴۸ ساعت اول، تعداد کثیری از مردم دچار خسارت جانی و مالی شدند.

وی از تشکیل و پای کار آمدن تیم ارزیابی در فرمانداری شهرستان آستانه اشرفیه از همان دقایق اولیه حادثه خبر داد و تصریح کرد: در جریان این حادثه، تعدادی از همشهریان ما به شهادت رسیدند و لذا جا دارد که مجددا به مردم شهرستان و خانواده های معزز شهدا عرض تسلیت داشته باشیم.

فرماندار آستانه اشرفیه حادثه دیگر را در مورد منازل مسکونی دانست و گفت: تعدادی از خانه های مردم تخریب و به تعدادی دیگر خسارت وارد شد که درصد خسارات متفاوت است؛ بلافاصله تیم های ارزیابی شهرستان وارد خانه های مذکور شده و میزان خسارات را مورد سنجش قرار دادند. در این راستا از مردم آستانه اشرفیه به ویژه خانوارهای خسارت دیده به جهت این صبوری، تشکر و قدردانی می کنیم؛ قدردان خانواده ها و اقوام و آشنایان این افراد نیز هستیم که پای کار آمدند و از خسارت دیدگان حمایت کردند.

به گفته حیدری نژاد، در همان روزهای نخست حادثه و در جریان نشست هایی که با مردم داشتیم، از پای کار بودن دولت چهاردهم برای جبران خسارت ها گفتیم؛ این در حالی است که فقط آستانه اشرفیه خسارت ندیده بود و علاوه بر تهران، در اقصی نقاط کشور با خسارت های زیادی مواجه شده بودیم و دولت درگیر فضای جنگ بود لذا مردم صبوری به خرج دادند و با دولت همکاری کردند که جای تشکر دارد.

وی ادامه داد: کارها توسط مجریان ادارات در شهرستان در حال انجام بود و شاهد پای کار آمدن شهرداری استانه، بنیاد مسکن و ادارات برق و آب و گاز بودیم و اقدامات لازم در همان دقایق اولیه انجام شد.

فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه ۹ واحد مسکونی کاملا تخریب شده بود و باید احداث می شد، اضافه کرد: واحدهای تعمیری را به سه گروه الف(خسارت بالای ۶۶ درصد)، ب(خسارت بین ۳۳ تا ۶۶ درصد) و ج(خسارت زیر ۳۳ درصد) تقسیم کردیم. در این راستا ۷۵ واحد در گروه الف و ۲۱۸ واحد در گروه ب و ۱۵۸ واحد در گروه ج بودند که نیاز به تعمیر داشتند. برای این واحدها پرونده تشکیل شده؛ البته تعداد واحدهای خسارت دیده بیشتر بود، اما تعدادی از مردم به جهت همراهی با دولت در فضای جنگ، از تشکیل پرونده خودداری کردند.

وی با اشاره به اقدامات استاندار گیلان جهت جبران بخشی از خسارت مردم، متذکر شد: با پیگیری استاندار، مبالغ بلاعوض به این سه گروه پرداخت شد؛ برای واحدهای احداثی نیز پرداختی داشتیم که مجموع پرداختی ها از سوم تیر ۱۴۰۴ تا هشتم مهر ۱۴۰۴ به ۲۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان می رسد که با رقم های متفاوت و براساس درصدهای مختلف تعمیر و تخریب به حساب خسارت دیدگان واریز شد.

حیدری نژاد با بیان اینکه در جریان سفر معاون بنیاد مسکن کشور به آستانه اشرفیه، خواستار ارزیابی جدید واحدهای خسارت دیده توسط ارزیابان شدیم، تاکید کرد: گروه های ارزیاب آمدند و ارزیابی مجدد در حال انجام است و توانسته یک رضایتمندی نسبی را برای مردم ایجاد کند. مجموع پرداختی از طرف بنیاد مسکن نیز از تاریخ نهم مهر ۱۴۰۴ تا امروز، ۱۵ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان بوده است و در مجموع تا ۹ آذر ۱۴۰۴ بیش از ۳۷ میلیارد تومان از طرف دولت چهاردهم به حساب خسارت دیده از جنگ ۱۲ روزه واریز شد.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به مراجعه برخی از مردم خسارت دیده به فرمانداری بعد حادثه آستانه و ابراز نگرانی از وضعیت زندگی شان، گفت: در همان زمان از مردم خواستیم که با دولت همراهی کنند تا دست دولت باز شود و کار را آغاز کند که مردم هم با تیزهوشی همراهی کردند. این در حالی است که در شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله نیز، امر ارزیابی زمان بر است و نیاز به همکاری و همراهی با دولت دارد.

وی از اتمام ارزیابی های جدید تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ خبر داد و یادآور شد: همه افراد خسارت دیده به خسارت خود خواهند رسید. برای مستاجران نیز که ساکن منازل خسارت دیده بودند، مبلغ یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان با درصدهای مختلف واریز شد. بازدیدها با سرعت و دقت بالا در حال انجام است و تاکنون ۳۴۵ واحد از مجموع ۳۸۵ واحد خسارت دیده را که تشکیل پرونده داده بودند، مورد بازدید فنی قرار دادیم و تعیین خسارت دقیق در آنها انجام شد.

حیدری نژاد میزان واریزی به حساب بعضی از خسارت دیدگان را در مرحله دوم بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان دانست و خاطرنشان کرد: در مرحله اول مبالغ ۶۰، ۴۰ و ۲۰ میلیون تومان واریز شد و در مرحله بعد به ۱۴۰ میلیون تومان رسید. به دنبال ارزیابی های جدید، مبالغ دیگری نیز براساس بازدیدهای فنی واریز خواهد شد.

به گفته فرماندار آستانه اشرفیه، علاوه بر ساختمان های تخریب شده، زیرساخت های شهر نیز در بخش های آب و فاضلاب و برق و گاز و… خسارت دید و ادارات مربوطه می بایست اقدامات لازم را انجام می دادند که در این راستا، شرکت آبفای استان بالغ بر یک میلیارد تومان برای ۱۵۰ متر لوله گذاری و ۴۰۰ متر اصلاح انشعاب و ۱۵ مورد ترمیم شکستگی و چهار مورد نصب شیرآلات اصلی خطوط و ۱۰۰ متر لوله جدید و لایروبی شبکه فاضلاب هزینه کرد. شرکت توزیع برق و شرکت گاز نیز هر کدام بالغ بر چهار و نیم میلیارد تومان هزینه کردند و خوشبختانه توانستیم در مردم رضایتمندی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه کارها در آستانه اشرفیه هنوز به اتمام نرسیده و با دقت در حال پیگیری امور هستیم، تاکید کرد: پرونده های جانبازی نیز برای تعدادی از افراد تشکیل شد که به استان ارسال کردیم. برای همه افرادی که حس می کنند دچار خسارت جانی شده اند و به مراکز درمانی و بیمارستانی مراجعه نکرده اند، تشکیل پرونده خواهیم داد تا مورد ارزیابی قرار بگیرند. یک سری از پرونده ها مربوط به ارزیابی خودروهای خسارت دیده است که روز گذشته تحویل مدیرکل مدیریت بحران استانداری و نماینده بیمه داده شد تا خسارت خودروهای متعلق به مردم پس از ارزیابی توسط بیمه ها، تعیین شود و پرداخت خسارات را طی روزهای آتی آغاز خواهیم کرد.

