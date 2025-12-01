به گزارش ایلنای گلستان، امروز در منطقه دشت شاد در پارک ملی گلستان یک فقره آتش‌سوزی اتفاق افتاد. این حادثه که در ساعات اولیه صبح آغاز شد، با سرعت عمل و همکاری نیروهای مختلف، پیش از گسترش وسیع، کنترل و خاموش شد.

با اعلام وقوع حریق، بلافاصله محیط‌بانان پارک ملی گلستان به همراه اعضای دهیاری و شورای اسلامی روستای دشت شاد و جمعی از مردم محلی به محل حادثه اعزام شدند. تلاش‌های مشترک و هماهنگ این گروه، منجر به مهار کامل آتش‌سوزی در کمتر از دو ساعت شد و از وارد آمدن خسارات بیشتر به این منطقه حفاظت‌شده جلوگیری به عمل آورد.

بر اساس برآوردهای اولیه، حدود دو هکتار از پوشش گیاهی منطقه شامل گیاهان علفی و تعدادی از درختچه‌ها در این حادثه دچار حریق و از بین رفت.

علت اصلی این آتش‌سوزی، بی‌توجهی وعدم رعایت هشدارهای مکرر صادرشده از سوی مسئولان مبنی برعدم روشن کردن آتش در طبیعت توسط مردم و مسافران عنوان شده است. مسئولان پارک ملی گلستان همواره بر اهمیت حفظ طبیعت و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از وقوع حوادثی نظیر آتش‌سوزی تاکید کرده‌اند و خواستار توجه جدی‌تر همگان به این هشدارها هستند.

انتهای پیام/