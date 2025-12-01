خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در منطقه دشت شاد پارک ملی گلستان مهار شد/ بی‌توجهی گردشگران علت حادثه

کد خبر : 1721656
امروز یک فقره آتش‌سوزی در منطقه دشت شاد پارک ملی گلستان رخ داد که با حضور به‌موقع محیط‌بانان، دهیاری، شورای اسلامی و مردم محلی روستای دشت شاد، در کمتر از دو ساعت به‌طور کامل مهار شد.

به گزارش ایلنای گلستان، امروز در منطقه دشت شاد در پارک ملی گلستان یک فقره آتش‌سوزی اتفاق افتاد. این حادثه که در ساعات اولیه صبح آغاز شد، با سرعت عمل و همکاری نیروهای مختلف، پیش از گسترش وسیع، کنترل و خاموش شد. 

با اعلام وقوع حریق، بلافاصله محیط‌بانان پارک ملی گلستان به همراه اعضای دهیاری و شورای اسلامی روستای دشت شاد و جمعی از مردم محلی به محل حادثه اعزام شدند. تلاش‌های مشترک و هماهنگ این گروه، منجر به مهار کامل آتش‌سوزی در کمتر از دو ساعت شد و از وارد آمدن خسارات بیشتر به این منطقه حفاظت‌شده جلوگیری به عمل آورد. 

بر اساس برآوردهای اولیه، حدود دو هکتار از پوشش گیاهی منطقه شامل گیاهان علفی و تعدادی از درختچه‌ها در این حادثه دچار حریق و از بین رفت. 

علت اصلی این آتش‌سوزی، بی‌توجهی وعدم رعایت هشدارهای مکرر صادرشده از سوی مسئولان مبنی برعدم روشن کردن آتش در طبیعت توسط مردم و مسافران عنوان شده است. مسئولان پارک ملی گلستان همواره بر اهمیت حفظ طبیعت و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از وقوع حوادثی نظیر آتش‌سوزی تاکید کرده‌اند و خواستار توجه جدی‌تر همگان به این هشدارها هستند.

