به گزارش ایلنا، غلامرضا غلامی با اشاره به صدور هشدار زرد آلودگی هوا در استان، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و رسیدن کیفیت هوا به سطح ناسالم برای گروه‌های حساس، ستاد مدیریت بحران استان با محوریت حفظ سلامت کودکان، سالمندان و بیماران، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است.

وی افزود: بر این اساس، روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه تمامی فعالیت‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌های سطح استان به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این اقدام با هدف کاهش تردد و جلوگیری از قرارگیری دانش‌آموزان و دانشجویان در معرض هوای آلوده صورت می‌گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس همچنین از اتخاذ تدابیر حمایتی برای خانواده‌ها خبر داد و گفت: بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان که دارای فرزند محصل (در مقطع دیپلم و پایین‌تر) هستند، می‌توانند با تأیید مدیر واحد مربوطه، در این روز به صورت دورکار انجام وظیفه کنند.

غلامی با اشاره به پشتوانه کارشناسی این مصوبات بیان کرد: تصمیمات اتخاذشده بر اساس گزارش‌های اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و اداره‌کل هواشناسی فارس و پس از بررسی در ستاد مدیریت بحران و با موافقت استاندار محترم صادر شده است.

وی از همه شهروندان، به‌ویژه افراد در معرض خطر، خواست از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در پایان از همراهی دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی قدردانی کرد و گفت: پایش کیفیت هوا به طور مستمر ادامه دارد و تصمیمات بعدی با اولویت سلامت عمومی و بر اساس آخرین ارزیابی‌های کارشناسی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/