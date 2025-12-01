غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاههای فارس / دورکاری مادران کارمند دارای فرزند به علت آلودگی هوا
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با تأکید بر اولویت سلامت شهروندان، بهویژه اقشار حساس، از اجرای آموزش مجازی در مدارس و دانشگاهها و همچنین دورکاری بانوان کارمند دارای فرزند خردسال در روز سهشنبه ۱۱ آذر خبر داد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا غلامی با اشاره به صدور هشدار زرد آلودگی هوا در استان، اظهار کرد: با توجه به پیشبینی افزایش غلظت آلایندههای جوی و رسیدن کیفیت هوا به سطح ناسالم برای گروههای حساس، ستاد مدیریت بحران استان با محوریت حفظ سلامت کودکان، سالمندان و بیماران، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است.
وی افزود: بر این اساس، روز سهشنبه ۱۱ آذرماه تمامی فعالیتهای آموزشی مدارس و دانشگاههای سطح استان به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این اقدام با هدف کاهش تردد و جلوگیری از قرارگیری دانشآموزان و دانشجویان در معرض هوای آلوده صورت میگیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس همچنین از اتخاذ تدابیر حمایتی برای خانوادهها خبر داد و گفت: بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی استان که دارای فرزند محصل (در مقطع دیپلم و پایینتر) هستند، میتوانند با تأیید مدیر واحد مربوطه، در این روز به صورت دورکار انجام وظیفه کنند.
غلامی با اشاره به پشتوانه کارشناسی این مصوبات بیان کرد: تصمیمات اتخاذشده بر اساس گزارشهای ادارهکل حفاظت محیطزیست و ادارهکل هواشناسی فارس و پس از بررسی در ستاد مدیریت بحران و با موافقت استاندار محترم صادر شده است.
وی از همه شهروندان، بهویژه افراد در معرض خطر، خواست از فعالیتهای غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در پایان از همراهی دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی قدردانی کرد و گفت: پایش کیفیت هوا به طور مستمر ادامه دارد و تصمیمات بعدی با اولویت سلامت عمومی و بر اساس آخرین ارزیابیهای کارشناسی اطلاعرسانی خواهد شد.