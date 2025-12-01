خبرگزاری کار ایران
مسئول روابط‌عمومی اورژانس مشهد خبر داد:

مسمومیت 4 نفر از اهالی روستای اسماعیل‌آباد مشهد با گاز منواکسیدکربن

کد خبر : 1721628
مسئول روابط‌عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مسمومیت بر اثرگازگرفتگی خبر داد و گفت: 4 نفر از اهالی روستای اسماعیل‌آباد مشهد، دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی افزود: این حادثه گازگرفتگی به مرکز اورژانس اعلام شده و برای امدادرسانی به مسمومان یک دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شد. تمامی مسمومان با گاز منواکسیدکربن توسط آمبولانس اورژانس به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند.

وی ادامه داد: منواکسیدکربن که با عنوان «قاتل خاموش» نیز از آن یاد می‌شود ناشی از احتراق ناقص سوخت‌های فسیلی از جمله گاز طبیعی است. این گاز بی‌رنگ، بی بو و بدون مزه و به شدت سمی و کشنده است و با حواس طبیعی انسان قابل تشخیص نیست.

انتهای پیام/
