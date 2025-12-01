کشف 719 دستگاه غیرمجاز رمز ارز در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، محمود محمودی به میزان برق مصرفی این تعداد دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز کشف شده اشاره داشته و افزود: برق مصرفی این دستگاه‌های غیرمجاز رمز ارز معادل 2 مگاوات بوده که برابر با مصرف برق حدود 4000 واحد مسکونی است.

وی به عواقب استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز رمز ارز اشاره کرده و ادامه داد: استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمز ارز موجب قطع برق و جریمه‌های سنگین خواهد شد. متخلفان علاوه بر پرداخت خسارت به شبکه، با پیگرد قضایی و مجازات قانونی روبه‌رو می‌شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی اظهار داشت: همکاری نزدیک با دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی برای برخورد با متخلفان ادامه دارد. در این راستا اقدامات نظارتی برای پیشگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در سراسر این استان تداوم خواهد داشت.

محمودی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در خصوص دستگاه‌های رمز ارز، موضوع را از طریق سامانه‌های پیامکی 10001000121 و 30005121، سامانه تلفنی 121 و شماره 09018071800 اطلاع دهند تا پیگیری لازم صورت گیرد.

