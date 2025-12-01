مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:
تشدید نظارتها برای بازار شب یلدا در استان مرکزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: گشتهای مشترک و برخورد جدی با تخلفات صنفی در سطح این استان برای بازار شب یلدا افزایش یافت. در این راستا طرحهای نظارتی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، در سطح بازار استان تشدید شده است و با جدیت در حوزه فعالیت میکنند.
به گزارش ایلنا، سعید نورالهی به مهمترین اهدافی که در این طرحها پیگیری میشود اشاره داشته و در این خصوص افزود: این طرحها با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی انجام میشود و تمرکز اصلی بر برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و عرضه کالاهای فاقد کیفیت خواهد بود.
وی به فعالیت تیمهای بازرسی اشاره کرده و ادامه داد: تیمهای بازرسی به صورت روزانه در سطح شهرهای استان مرکزی حضور دارند و گزارشهای مردمی نیز در اولویت رسیدگی قرار گرفته است. هدف از اجرای این برنامهها ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی اظهار داشت: در ماههای اخیر پروندههای متعددی در حوزه گرانفروشی و عرضه کالاهای غیراستاندارد در این استان تشکیل شده است. در این راستا برخی واحدهای صنفی متخلف به پرداخت جریمه نقدی و حتی تعطیلی محکوم شدهاند.
نورالهی تصریح کرد: همکاری مردم در راستای برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و عرضه کالاهای فاقد کیفیت از اهمیت بسیاری برخوردار است. شهروندان میتوانند از طریق سامانههای ارتباطی و تلفنهای اعلامشده، تخلفات مشاهده شده را گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
وی بیان داشت: با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق از دیگر اولویتهای تعزیرات حکومتی است. برخورد با قاچاق کالا نه تنها به تنظیم بازار کمک میکند، بلکه زمینه رشد و توسعه تولید ملی را نیز فراهم میسازد.