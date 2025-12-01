به گزارش ایلنا، سعید نورالهی به مهمترین اهدافی که در این طرح‌ها پیگیری می‌شود اشاره داشته و در این خصوص افزود: این طرح‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی انجام می‌شود و تمرکز اصلی بر برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و عرضه کالاهای فاقد کیفیت خواهد بود.

وی به فعالیت تیم‌های بازرسی اشاره کرده و ادامه داد: تیم‌های بازرسی به صورت روزانه در سطح شهرهای استان مرکزی حضور دارند و گزارش‌های مردمی نیز در اولویت رسیدگی قرار گرفته است. هدف از اجرای این برنامه‌ها ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی اظهار داشت: در ماه‌های اخیر پرونده‌های متعددی در حوزه گران‌فروشی و عرضه کالاهای غیراستاندارد در این استان تشکیل شده است. در این راستا برخی واحدهای صنفی متخلف به پرداخت جریمه نقدی و حتی تعطیلی محکوم شده‌اند.

نورالهی تصریح کرد: همکاری مردم در راستای برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و عرضه کالاهای فاقد کیفیت از اهمیت بسیاری برخوردار است. شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های ارتباطی و تلفن‌های اعلام‌شده، تخلفات مشاهده‌ شده را گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

وی بیان داشت: با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق از دیگر اولویت‌های تعزیرات حکومتی است. برخورد با قاچاق کالا نه تنها به تنظیم بازار کمک می‌کند، بلکه زمینه رشد و توسعه تولید ملی را نیز فراهم می‌سازد.

