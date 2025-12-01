به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فروزان کیشان، رئیس جمعیت دوستداران کودک هرمزگان، با اشاره به برپایی موزه سیار عروسک‌ها در بندرعباس گفت: هدف از میزبانی این موزه، ایجاد فرصتی آموزشی و فرهنگی برای کودکان و دانش‌آموزان استان است تا از طریق عروسک‌ها با فرهنگ‌ها و آیین ملت‌های مختلف جهان آشنا شوند.

وی اظهار داشت: این موزه به دعوت جمعیت دوستداران کودک به بندرعباس آمده و تلاش ما این است که کودکان—به‌ویژه دانش‌آموزان مدارس—با فرهنگ، سنت‌ها و سبک زندگی مردمان سایر کشورها به شیوه‌ای جذاب و قابل لمس آشنا شوند.

کیشان با تأکید بر اینکه عروسک‌ها زبان مشترک کودکانه برای انتقال مفاهیم فرهنگی‌اند، افزود: آشنایی با تنوع فرهنگی از طریق عروسک‌ها برای بچه‌ها جذاب است و می‌تواند در شکل‌گیری مهارت‌های اجتماعی، نگاه بازتر به جهان و رشد شخصیتی کودکان نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس جمعیت دوستداران کودک هرمزگان گفت: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای مدارس و خانواده‌هاست تا کودکان را به شناخت فرهنگ‌ها و آداب متفاوت دعوت کنند و از این مسیر به پرورش نگرش مثبت، احترام به تفاوت‌ها و توسعه یادگیری غیرمستقیم کمک کنند.

علی گلشن، مدیر «موزه عروسک‌های ملل و عروسک‌های فرهنگ ایران» که به‌همراه مجموعه موزه سیار خود به بندرعباس سفر کرده است، از استقبال شهروندان و اهمیت آشنایی کودکان با فرهنگ ملت‌ها از طریق عروسک‌ها سخن گفت.

گلشن در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار کرد: موزه سیار عروسک‌های ملل منتخبی از بهترین عروسک‌ها و دست‌ساخته‌های فرهنگی کشورهای مختلف جهان است. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه با فرهنگ، باورها، آیین‌ها، سبک زندگی و هنرهای اقوام گوناگون آشنا می‌شوند و می‌توانند شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها را با فرهنگ ایرانی مقایسه کنند.

وی با بیان اینکه «عروسک‌ها سفیران کوچک فرهنگ‌ها هستند» افزود: هر عروسک مانند یک انسان کوچک‌شده از سرزمین خود است؛ از کشاورزان و عشایر گرفته تا مردمان مناطق باران‌خیز. بسیاری از این عروسک‌ها روایتگر آیین‌های کهن هستند؛ از جمله عروسک‌های باران‌خواهی که در ایران و کشورهای دیگر برای طلب بارش استفاده می‌شد.

مدیر موزه عروسک‌های ملل یکی از جذاب‌ترین آثار مجموعه را «کوچک‌ترین عروسک جهان» معرفی کرد و گفت: عروسک وامپوکاس یا عروسک غم‌خوار از کشور گواتمالا همراه ماست. مادران این عروسک بسیار کوچک را زیر بالش کودکان می‌گذاشتند و از آن می‌خواستند غم و ترس کودک را با خود ببرد. این روایت نشان می‌دهد که چگونه یک عروسک کوچک می‌تواند نقشی بزرگ در آرامش روحی کودک ایفا کند.

گلشن با اشاره به اینکه موزه سیار سال‌هاست مهمان شهرهای مختلف ایران است، حضور در بندرعباس را «فرصتی ارزشمند» توصیف کرد و ادامه داد: این برنامه با همکاری جمعیت دوستداران کودک برگزار شده و مخاطبان اصلی آن دانش‌آموزان، معلمان، مربیان کودک، هنرمندان و خانواده‌ها هستند. کودکان بندرعباس می‌توانند در فضایی جذاب و آموزشی، با فرهنگ‌های جهانی آشنا شوند.

وی تأکید کرد: آشنایی از مسیر عروسک‌ها برای کودکان هم جذاب است و هم اثرگذار؛ زیرا عروسک‌ها بهترین ابزار برای انتقال مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و انسانی به نسل جدید هستند.

