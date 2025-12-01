خبرگزاری کار ایران
تصادف مرگبار سمند با تریلی در محور سرپل‌ذهاب

رییس پلیس راه استان کرمانشاه از وقوع تصادف مرگبار در محور کرند به سرپل‌ذهاب، با سه کشته خبر داد.

به گزارش    ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ مهدی جعفری، در خصوص این سانحه گفت: حوالی ساعت چهار صبح امروز(چهارشنبه، ۱۰ آذر) بر اثر برخورد یک دستگاه سمند با یک دستگاه تریلی در محور کرند به سرپل ذهاب که در یک مسیر در حال حرکت بوده‌اند، متاسفانه راننده و دو سرنشین خودروی سمند که از اتباع کشور عراق بودند، جان خود را از دست دادند.

وی علت این حادثه را خواب‌آلودگی راننده سمند و تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد و گفت: اگر راننده سمند قدری در مسیر استراحت می‌کرد، شاید این حادثه رخ نمی‌داد.

جعفری با توصیه به رانندگان جهت رعایت قوانین رانندگی، گفت: به رانندگان توصیه می‌شود ضمن رعایت سرعت مطمئنه، پس از هر دو ساعت رانندگی توقف کرده و کمی استراحت کنند تا شاهد وقوع چنین حوادثی نباشیم.

رییس پلیس راه استان همچنین به مسافران توصیه کرد، جهت تردد حتی‌المقدور از سواریهای کرایه بین شهری که ملزم به رعایت سرعت مجاز هستند، استفاده کنند.

