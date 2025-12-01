کاوه کلهرنیا درگذشت

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، کاوه کلهرنیا هنرمند جوان موسیقی اهل کرمانشاه، نوازنده سازهای باغلاما و عود که با بسیاری از هنرمندان موسیقی کرمانشاه و کردستان و همچنین موسیقیدانان موسیقی کلاسیک ایرانی در ژانرهای مختلف همکاری داشت در پی یک سانحه تصادف، بامداد شنبه هشتم آذر پس از یک هفته بستری در آی‌سی‌یوی بیمارستان تجریش تهران درگذشت.

این هنرمند آثار متنوعی در موسیقی نواحی کردی و لکی و کارهای تلفیقی و کلاسیک ایرانی را تنظیم و اجرا کرده بود.

او همچنین اجراهای مختلفی در اروپا با هنرمندان موسیقی اروپایی و آسیایی از جمله اردال ارزنجان را در سوابق کاری خود داشت و در کشورهای هلند، اتریش و سوئد کنسرت‌های متعددی را اجرا کرده بود. کلهرنیا در داخل ایران نیز در همراهی با گروه‌های سایه، تَرَنگ و روحتاف اجراهای مختلفی داشت.

کاوه کلهر نیا متولد شهریور ۱۳۶۴ بود و تحصیلات خود را در رشته پزشکی در هلند در مقطع دکتری اولتراسوند در دانشگاه دلف هلند گذرانده بود و علاوه بر موسیقی در این رشته تخصصی نیز فعالیت داشت.

پیکر او برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شده تا در قطعه هنرمندان این شهر به خاک سپرده شود.

