۲ دندانپزشک قلابی دیگر در شیراز به دام افتاد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از شناسایی ۲ دندانپزشک قلابی در شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، امین‌نیاکان در این باره گفت: با تلاش کارشناسان اداره دندانپزشکی معاونت درمان و بازرسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه، این مراکز متخلف شناسایی و تعطیل شدند.

وی افزود: افرادی که در این مرکز به عنوان دندانپزشک فعالیت می‌کردند، فاقد هرگونه تحصیلات مرتبط و دانش تخصصی برای ارائه خدمات دندانپزشکی بودند.

 نیاکان با تأکید بر استمرار پیگیری و برخورد با متخلفان، تصریح کرد: با تلاش کارشناسان اداره نظارت معاونت درمان و بازرسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه، طی دو هفته گذشته در سطح شهر شیراز،۸ مرکز غیرمجاز شناسایی و تعطیل شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز از عموم مردم درخواست کرد تا همواره پیش از دریافت هرگونه خدمات درمانی، از اعتبار و مجوز پزشک و مرکز درمانی خود اطمینان حاصل کرده و هرگونه تخلف درمانی را از طریق سامانه های تلفنی ۱۸۱۹ و ۱۹۰ گزارش دهند.

