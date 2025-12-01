خبرگزاری کار ایران
مدیرکل هواشناسی گیلان خبر داد:

کاهش ۴ تا ۱۰ درجه ای دمای گیلان / پیش بینی بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، رانش و شکسته شدن درختان

کاهش ۴ تا ۱۰ درجه ای دمای گیلان / پیش بینی بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، رانش و شکسته شدن درختان
مدیرکل هواشناسی گیلان از صدور هشدار سطح زرد مبنی بر فعالیت سامانه بارشی و سرد در استان خبر داد و گفت: دما بین چهار تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش می یابد.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس، آسمان گیلان را صاف تا نیمه ابری و مه آلود دانست و اظهار کرد: لوشان با ۸.۲ و فومن با ۱۵.۷ درجه سلسیوس سردترین و گرم ترین نقاط استان هستند.

وی نقشه های هواشناسی را نشان دهنده استقرار جوی غالبا پایدار تا فردا سه‌شنبه، ۱۱ آذر در منطقه دانست و افزود: شاهد آسمانی صاف تا نیمه ابری خواهیم بود و در برخی نواحی پدیده مه و در ارتفاعات و دامنه ها وزش باد جنوبی پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: گاهی با شکل گیری ناپایداری‌ها، افزایش ابر و بارش پراکنده و رگباری و احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.

دادرس از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی خبر داد و خاطرنشان کرد: به تدریج از عصر و شب فردا با فعالیت سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات، شرایط برای ابرناکی و مه آلود شدن هوا و وزش باد شدید و کاهش دما فراهم می شود.

وی از کاهش چهار تا ۱۰ درجه ای متوسط دما خبر داد و گفت: شرایط برای بارندگی رگباری و شدید و رعد و برق و احتمال تگرگ و بارش برف در ارتفاعات بالادست(بالای ۲۵۰۰ متر) تا پنجشنبه فراهم خواهد شد.

وی بیشینه ارتفاع موج در سواحل گیلان را بین ۸۰ تا ۱۴۰ سانتی متر دانست و اضافه کرد: احتمال آبگرفتگی و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و مسیل ها و جاری شدن سیلاب و روان آب و طغیان رودخانه ها و لغزش و رانش و شکسته شدن درختان و اصابت صاعقه وجود دارد.

