پیشرفت عملیات تعریض پل شهید دغاغله اهواز وارد مرحله اجرایی شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: این طرح با هدف کاهش ترافیک محور شرق به غرب اهواز و افزایش ایمنی شهروندان در حال اجر می‌باشد.

احسان مطیعی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح عرشه پل شهید دغاغله به ۱۰ متر افزایش می‌یابد، خاطر نشان کرد: همچنین با تعریض عرشه، دو باند به چهار باند موجود مسیر پل افزوده می‌شود که موجب تسهیل در عبور و مرور خواهد شد.

وی با بیان اینکه براساس قرارداد این طرح در ۳۱ شهریور سال آینده به اتمام خواهد رسید، بیان کرد: با تلاش مجموعه شورای اسلامی شهر اهواز و عوامل اجرایی پیش بینی می‌شود تعریض پل شهید دغاغله سه ماه زودتر به اتمام برسد.

