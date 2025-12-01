پیشرفت عملیات تعریض پل شهید دغاغله اهواز وارد مرحله اجرایی شد
عملیات اجرایی طرح تعریض پل شهید دغاغله کلانشهر اهواز در حال انجام است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز گفت: این طرح با هدف کاهش ترافیک محور شرق به غرب اهواز و افزایش ایمنی شهروندان در حال اجر میباشد.
احسان مطیعی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح عرشه پل شهید دغاغله به ۱۰ متر افزایش مییابد، خاطر نشان کرد: همچنین با تعریض عرشه، دو باند به چهار باند موجود مسیر پل افزوده میشود که موجب تسهیل در عبور و مرور خواهد شد.
وی با بیان اینکه براساس قرارداد این طرح در ۳۱ شهریور سال آینده به اتمام خواهد رسید، بیان کرد: با تلاش مجموعه شورای اسلامی شهر اهواز و عوامل اجرایی پیش بینی میشود تعریض پل شهید دغاغله سه ماه زودتر به اتمام برسد.