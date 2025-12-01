خبرگزاری کار ایران
با ورود بازرسی استان؛

۳ شرکت حمل و نقل جاده‌ای در فارس به دلیل صدور بارنامه غیرواقعی محکوم شدند
با پیگیری و ورود بازرسی کل استان فارس ۳ شرکت حمل و نقل جاده‌ای در فارس به دلیل صدور بارنامه غیرواقعی و دریافت میلیون‌ها لیتر سوخت محکوم شدند.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش بازرسی کل استان فارس، در یک سال گذشته مشخص شد که سه شرکت حمل و نقل جاده‌ای با صدور ۱۰,۹۲۲ فقره بارنامه غیرواقعی، مجموعاً ۴,۲۴۷,۲۹۹ لیتر سوخت نفت‌گاز (گازوئیل) دریافت کرده‌اند.

کاظم اکرمی بازرس کل استان فارس در این زمینه اعلام نمود: پس از بررسی و پیگیری‌های انجام شده، این شرکت‌ها براساس رأی کمیسیون ویژه تخلفات شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای، مجموعاً به پرداخت ۵۴۶ میلیارد ریال محکوم شدند. همچنین، پرونده این شرکت‌ها جهت پیگیری سایر اقدامات قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده تا اقدامات لازم در چارچوب قانون ادامه یابد.

این اقدام در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و پیشگیری از تخلفات در حوزه حمل و نقل جاده‌ای انجام شده و بازرسی کل استان فارس بر ادامه پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند.

