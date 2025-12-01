خبرگزاری کار ایران
۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار گرفت

۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار گرفت
کد خبر : 1721297
امروز، ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۹ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز ۱۰ آذرماه در اهواز روی عدد ۱۷۲، کارون ۱۷۱، شوشتر ۱۶۷، هویزه ۱۶۳، ملاثانی ۱۶۰، بهبهان ۱۵۸، دشت آزادگان ۱۵۷، ماهشهر ۱۵۶، خرمشهر و آغاجاری ۱۵۴، آبادان ۱۵۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی است.

در این مدت شادگان با ۱۴۷، لالی ۱۴۳، اندیمشک ۱۳۹، هفتگل ۱۳۶، باغملک ۱۳۱، دزفول ۱۲۵، رامهرمز ۱۱۹، اندیکا ۱۱۶، امیدیه ۱۰۳ AQI روی عدد نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

براساس داده‌های این سامانه، ایذه، دهدز، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان شهر‌های با وضعیت قابل قبول هوا هستند.

 

