جشنواره تئاتر در کرمانشاه به کار خود پایان داد
دو نمایش برگزیده راهی صحنه ملی شدند
مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمانشاه و آیین پایانی تئاتر استانهای کشور (شکوه صحنه ایران) در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مراسم اختتامیه سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان کرمانشاه و آیین پایانی تئاتر استانهای کشور با عنوان «شکوه صحنه ایران» عصر یکشنبه ۹ آذر در تالار بزرگ انتظار برگزار شد؛ مراسمی که با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان استانی و جمع زیادی از هنرمندان و فعالان عرصه نمایش همراه بود و حالوهوای ویژهای به جامعه تئاتری استان بخشید.
در این آیین، بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، با اشاره به نقش بنیادین تئاتر در زیست اجتماعی گفت: «تئاتر بیش از آنکه یک هنر صرف باشد، زبان گفتوگوی انسان با انسان است. در روزگاری که ممکن است از همدلی فاصله گرفته باشیم، تئاتر ما را به اصالت ارتباط چهرهبهچهره بازمیگرداند و این مهمترین رسالت این هنر دیرینه است.»
وی با تأکید بر اینکه تئاتر یکی از مظاهر بالندگی فرهنگی جامعه است، افزود: «تئاتر توانایی بیان سادهترین تا پیچیدهترین پیامهای انسانی را دارد و میتواند جهانیترین حرفها را با زبانی قابل فهم برای همه مردم بازگو کند.»
سلیمانی با اشاره به پیشینه غنی هنرهای نمایشی در استان کرمانشاه، این استان را «محور روایت در صحنه» دانست و گفت: «از گذشتههای دور، کرمانشاه در تعزیه، نقالی و دیگر شکلهای نمایشی پیشتاز بوده و هنوز در این عرصه حرفهای فراوانی برای گفتن دارد.»
وی با بیان اینکه هنر میتواند هم نشاط اجتماعی ایجاد کند و هم در ساخت اقتصاد پایدار نقشآفرین باشد، اظهار کرد: «واقعیتهای جامعه در چهره هنرمندان تئاتر دیده میشود. اگر هنرمندان شاد باشند، جامعه شاد است و اگر آنها ناراحت باشند، یعنی جامعه نیز چنین وضعی دارد.»
سلیمانی چهار محور را برای ارتقای تئاتر استان ضروری دانست: احداث سالنهای جدید نمایش، رفع نواقص سالنهای فعلی، توسعه زیرساختها و برگزاری کارگاههای تخصصی که به گفته او میتواند مسیر رشد تئاتر در کرمانشاه را هموارتر کند.
در ادامه مراسم، مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز تئاتر را یکی از اثرگذارترین هنرها توصیف کرد و گفت: «تئاتر یعنی گفتوگو و امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به گفتوگو، همدلی و تعاون نیاز دارد. به همین دلیل تئاتر باید جایگاه ویژهتری در برنامهریزیهای فرهنگی داشته باشد.»
تیموری با اشاره به اینکه جشنوارههای تئاتر میتوانند قدرت همبستگی ملی را تقویت کنند، افزود: «یکی از اهداف اصلی ما از برگزاری جشنواره تئاتر، امیدبخشی عمومی است و این جشنواره میتواند در ایجاد نشاط و امید که نیاز جامعه امروز است، تأثیر چشمگیری داشته باشد.»
مدیرکل ارشاد کرمانشاه از برگزاری جشنواره تئاتر استان در سه شهرستان سنقروکلیایی، جوانرود و پاوه بهصورت همزمان خبر داد و گفت این اقدام در راستای تحقق عدالت فرهنگی بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد: در سالهای آینده جشنواره در شهرستانهای بیشتری برگزار شود.
تیموری همچنین به برگزاری سه کارگاه تخصصی نویسندگی، بازیگری و کارگردانی با حضور اساتید برجسته اشاره کرد و افزود: «در کنار اجراهای صحنهای، جلسات نقد و بررسی آثار نیز برگزار شد که نقش مهمی در ارتقای توان هنرمندان جوان دارد.»
وی ضمن اشاره به اینکه کرمانشاه میزبان نمادین آیین پایانی هنرهای نمایشی کشور نیز بوده است، گفت: «در یک ماه گذشته جشنوارههای تئاتر استانی در نقاط مختلف کشور برگزار شد و امروز آیین پایانی این مجموعه رویدادها در کرمانشاه برپا میشود که افتخاری برای استان است.»
جشنواره استانی تئاتر کرمانشاه از ششم تا نهم آذرماه با حضور هشت گروه نمایشی صحنهای برگزار شد و پس از چهار روز رقابت، دو اثر بهعنوان گروههای برگزیده راهی مرحله کشوری شدند. بر اساس رأی هیئت داوران، نمایشهای «اسب حیوان عجیبیست» و «آرگومان» بهعنوان دو اثر منتخب برای حضور در جشنواره ملی تئاتر معرفی شدند.
در پایان مراسم، نمایش آیینی «بارش» – نوعی نیایش کردی برای طلب باران – بهصورت زنده اجرا شد؛ نمایشی که با موسیقی، حرکت و آیینهای بومی، حالوهوایی معنوی به اختتامیه بخشید و با استقبال حاضران مواجه شد.