به جز طالقان و آسارا؛
تعطیلی کامل مراکز آموزشی و دورکاری ۷۵ درصدی ادارات البرز در روز دوشنبه/شرایط آلودگی هوا «بسیار خطرناک» شد
بهدنبال تشدید آلودگی هوا و تأیید وضعیت «بسیار خطرناک» از سوی هواشناسی و دانشگاه علوم پزشکی، کارگروه اضطرار آلودگی هوای البرز تمامی مراکز آموزشی استان را برای روز دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل و فعالیت ادارات را با ۲۵ درصد حضور کارکنان و ۷۵ درصد دورکاری اعلام کرد و یادآور شد این محدودیت شامل شهرستان طالقان و بخش آسارا نمیشود.
به گزارش ایلنا، علی صفری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز اعلام کرد که با توجه به افزایش غلظت آلایندهها و هشدارهای دستگاههای تخصصی، تمام مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، موسسات آموزش آزاد و فضاهای ورزشی روباز استان در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه تعطیل و آموزشها بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا، در توضیح این تصمیم گفت: «سطح آلایندهها طی ساعات اخیر روند افزایشی داشته و کیفیت هوا در برخی نقاط استان به وضعیت بسیار خطرناک رسیده است. حفظ سلامت شهروندان، اولویت اصلی مدیریت استان است.
دورکاری گسترده در ادارات
صفری افزود: تمام دستگاههای اجرایی استان موظفاند با رعایت ضوابط، تنها با ۲۵ درصد نیروی انسانی فعالیت کنند و سایر کارکنان از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.» دستگاههای امدادی، خدماتی، انتظامی و بخشهای ضروری از این محدودیت مستثنی هستند.
اجرای طرح زوجوفرد و محدودیت اصناف
رئیس کارگروه اضطرار اعلام کرد: طرح زوج و فرد از درب منازل از ساعت ۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ اجرا میشود و پلیس راهور بر اساس مقررات نسبت به اعمال جریمه اقدام خواهد کرد.
به گفته وی، فعالیت اصناف نیز فقط تا ساعت ۲۱ مجاز است و اتحادیهها موظفاند بر حسن اجرای این محدودیت نظارت کنند.
صفری با اشاره به نقش فعالیتهای معدنی در تشدید آلودگی افزود: تمام معادن استان در روز دوشنبه تعطیل هستند و هرگونه برداشت و انتقال مواد معدنی ممنوع است.
این مسئول تأکید کرد: دستگاههای نظارتی از جمله محیطزیست در صورت مشاهده تخلف واحدهای صنعتی، نسبت به پلمب و معرفی متخلفان به مراجع قضایی اقدام خواهند کرد.
معاون عمرانی استانداری اعلام کرد: اورژانس، هلالاحمر و دستگاههای خدماتی در سطح معابر استان در آمادهباش ۱۰۰ درصد قرار دارند تا در صورت نیاز خدمات فوری ارائه کنند. همچنین بانکها در روز دوشنبه با تعداد محدود شعب کشیک فعالیت خواهند داشت.
توصیههای بهداشتی و مناطق مستثنی
صفری با تأکید بر خطر آلودگی برای گروههای حساس گفت: سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار از هرگونه فعالیت غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و شهروندان در صورت خروج از منزل حتماً از ماسک استاندارد استفاده کنند.
وی افزود: بهدلیل پایینبودن میزان آلایندهها، شهرستان طالقان و بخش آسارا مشمول محدودیتهای فوق نیستند، اما رعایت توصیههای بهداشتی همچنان ضروری است.
صفری در پایان تأکید کرد: مصوبات فعلی فقط برای روز دوشنبه اتخاذ شده و شرایط روزهای آینده بر اساس گزارش هواشناسی و دستگاههای تخصصی بررسی و بلافاصله اطلاعرسانی خواهد شد.
این تصمیمات با هدف کاهش پیامدهای آلودگی هوا و پیشگیری از مشکلات تنفسی برای شهروندان اتخاذ شده است.