جان باختن کارگر ساختمانی ۳۵ ساله در ماسال بر اثر برق گرفتگی

به گزارش ایلنا از رشت، جمشید محمدی، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت: ساعت ۹:۲۰ دقیقه امروز، با گزارش برق گرفتگی مردی ۳۵ ساله هنگام برق کاری در یک ساختمان نیمه ساز، نیرو‌های اورژانس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این مرد جوان از ناحیه صورت و قفسه سینه به شدت دچار سوختگی شد، افزود: نیرو‌های اورژانس به محض حضور بر بالین مصدوم، عملیات احیای CPR را برای بیمار آغاز کردند و وی را به بیمارستان رسالت ماسال منتقل کردند.

محمدی گفـت: به رغم تلاش کادر درمان بیمارستان برای احیای کارگر ساختمانی، وی جان باخت.

