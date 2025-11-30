خبرگزاری کار ایران
اورژانس گیلان اعلام کرد؛

جان باختن کارگر ساختمانی ۳۵ ساله در ماسال بر اثر برق گرفتگی

کد خبر : 1721036
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت: کارگر ۳۵ ساله‌ای در ماسال هنگام برق کاری ساختمان در حال ساخت دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

به گزارش ایلنا از رشت، جمشید محمدی، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت: ساعت ۹:۲۰ دقیقه امروز، با گزارش برق گرفتگی مردی ۳۵ ساله هنگام برق کاری در یک ساختمان نیمه ساز، نیرو‌های اورژانس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این مرد جوان از ناحیه صورت و قفسه سینه به شدت دچار سوختگی شد، افزود: نیرو‌های اورژانس به محض حضور بر بالین مصدوم، عملیات احیای CPR را برای بیمار آغاز کردند و وی را به بیمارستان رسالت ماسال منتقل کردند.

محمدی گفـت: به رغم تلاش کادر درمان بیمارستان برای احیای کارگر ساختمانی، وی جان باخت.

 

انتهای پیام/
