آذربایجان غربی در رتبه ششم تولید فرش کشور قرار دارد/ثبت جهانی دو فرش دستبافت استان در وایپو

به گزارش خبرنگار ایلنا، سخاوت خیرخواه ظهر یکشنبه در آئین بزرگداشت هنر صنعت فرش دستباف در ارومیه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این حوزه در استان گفت: ۷۲ هزار بافنده در استان فعال هستند و آذربایجان‌غربی با سهم ۱۰ درصدی از تولید کشور، جایگاه مهمی در صنعت فرش دستباف دارد.

وی، با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی در شهرستان‌های مختلف استان گفت: این جلسات با هدف بررسی وضعیت فعلی فرش دستباف، تبادل نظر با اتحادیه‌های شهری، تعاونی‌های روستایی و مسئولان تصمیم‌گیر تشکیل شده است تا بتوانیم مسیر بهبود این صنعت را مشخص کنیم.

خیرخواه افزود: برای این برنامه، رئیس مرکز ملی فرش نیز دعوت شده تا در قالب کمیته‌ای مشترک بتوانیم سیاست‌های پنج‌محوری را پیگیری کنیم، علاوه بر این، برنامه‌های متنوعی در دستور کار قرار دارد که از ۱۵ بهمن با انتخاب هنرمندان برگزیده استانی آغاز خواهد شد.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی با بیان اینکه مطالعات اطلس فرش آذربایجان‌غربی آغاز شده و به‌زودی رونمایی می‌شود، گفت: ظرفیت بسیار خوبی در حوزه قالی دستباف داریم، از ۷۲ هزار بافنده فعال، ۲۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه قالی‌بافی هستند که این رقم برای استان قابل توجه است.

خیرخواه ادامه داد: در حالی که سالانه حدود دو و نیم میلیون مترمربع فرش در کشور تولید می‌شود، ۱۰ درصد این رقم تنها در آذربایجان‌غربی بافته می‌شود و همین موضوع، استان را در رتبه ششم تولید فرش کشور قرار داده است.

وی همچنین از ثبت جهانی دو فرش دستباف شاخص استان در وایپو خبر داد و گفت: در کنار ظرفیت بالای شمال استان، جنوب آذربایجان‌غربی نیز پتانسیل ارزشمندی در حوزه فرش دارد و لازم است معرفی و حمایت بیشتری از این مناطق صورت گیرد.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی به چالش‌های این صنعت نیز اشاره کرد و افزود: مشکلات بافندگان و موانع ایجادشده در حوزه صادرات موجب کاهش صادرات فرش شده است که باید برای آن چاره‌اندیشی جدی شود، یکی از اقدامات، فعال‌سازی گمرک تخصصی فرش در استان است تا فرآیند صادرات تسهیل شود.

وی تأکید کرد: این گردهمایی با حضور تمامی فعالان و مدیران مرتبط تشکیل شده تا با ارائه راهکارهای عملی، مسیر ارتقای هنر-صنعت فرش دستباف و حمایت از بافندگان عزیز استان فراهم شود.

