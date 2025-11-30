خبرگزاری کار ایران
واژگونی خودروی پراید در محور شوش – اهواز با چهار مصدوم

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در محور شوش به اهواز خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: بنا بر گزارش ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، صبح امروز یک‌شنبه ۹ آذر ماه در ساعت ۰۹:۲۵ حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۳۵ مسیر شوش به اهواز رخ داد.

وی افزود: در این سانحه چهار نفر شامل دو خانم ۷ و ۳۷ ساله و دو آقا ۱۲ و ۳۷ ساله دچار مصدومیت شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: با حضور سریع نیروهای اورژانس پیش‌ بیمارستانی در محل حادثه، اقدامات درمانی اولیه انجام و مصدومان برای ادامه مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

 

